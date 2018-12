Unibat: «Sul regolamento dehors consiglio comunale subito»

«Una seduta di consiglio comunale urgente che riprenda l’argomento e lo approvi, dimostrando che Andria ha ancora un’amministrazione comunale attiva e che la politica non è fatta solo di pettegolezzi e di continue, infantili, diatribe per occupare o per mantenere postazioni di potere personalistiche e del tutto avulse dalla realtà vissuta dalla gente di strada, dei cittadini, dei commercianti, artigiani, liberi professionisti e del mondo sociale e produttivo in generale, chiamato a pagare per le inefficienze di un intero sistema malfunzionante. La richiesta viene con la presente formulata ai destinatari: il Presidente del Consiglio comunale della città di Andria, geom. Marcello Fisfola e il Segretario Generale dott. Giuseppe Borgia».

Dopo il rinvio della trattazione dell’argomento in precedenti sedute di consiglio comunale il Presidente Unimpresa Bat, Savino Montaruli chiede, anche nella sua qualità di Componente Effettivo Eletto della 3^ Consulta Attività Produttive della città di Andria, l’urgente iscrizione all’Ordine del Giorno del prossimo consiglio comunale della “discussione ed approvazione del Regolamento comunale sui Dehors”, in quanto «la situazione di precarietà vissuta dagli esercenti da tantissimo tempo e quella degli stessi cittadini e fruitori è diventata insostenibile. Infatti qualora si cominciasse ad operare come previsto dalle vigenti disposizioni da parte delle competenti Autorità e Forze dell’Ordine, le conseguenze, specie in un delicato periodo come quello natalizio, potrebbero essere disastrose, anche dal punto di vista giudiziario.

Il Consiglio comunale dunque dia dimostrazione di essere ancora in grado di “gestire” la cosa pubblica approvando in tempi brevissimi tale Regolamento altrimenti, se non ne ha di nuovo numeri e autorevolezza, prenda atto della situazione e dia corso al commissariamento ad Acta ai fini della soluzione definitiva della problematica irrisolta».