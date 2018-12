La Parrocchia di San Nicola in festa, ospite d'onore il comico Renato Ciardo

Avrà inizio domani e si concluderà domenica 9 dicembre il ricco programma di festeggiamenti, tra musica, attività per bambini e fede religiosa, della Parrocchia San Nicola di Myra. Ospite d'onore sarà, quest'anno, il comico e musicista Renato Ciardo.

Attesa anche per l'ordinazione diaconale del comparrocchiano Michele Leonetti, che si appresta a concludere il suo cammino presso il Seminario Regionale di Molfetta.

Mercoledì 5 dicembre:

Ore 20, presso il Seminario Vescovile: Momento di preghiera vocazionale, durante il quale Michele Leonetti emetterà la sua Professio Fidei e la Declaratio, presiedute dal Vescovo Mons. Luigi Mansi;

Giovedì 6 dicembre:

Festa di San Nicola – ore 19.30, in chiesa, Celebrazione Eucaristica in onore a San Nicola presieduta dal Parroco con la presenza dei ragazzi del Seminario Vescovile;

ore 21, in Piazza San Nicola – “Balla Pensando…”, festa per i giovanissimi, giovani e adulti aspettando l’ordinazione;

Venerdì 7 dicembre

Ordinazione diaconale alle ore 19.30 – Chiesa San Nicola, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi;

Sabato 8 dicembre (Solennità dell’Immacolata)

Celebrazioni Eucaristiche e festa dell’adesione AC alle 8.00 – 10.00 – 18.00;

Ore 19.00 e 21.00 – Renato Ciardo in “Solo Solo” e grande festa con stand per la degustazione di prodotti tipici;

Domenica 9 dicembre

Ore 10.30 – Celebrazione Eucaristica;

ore 11.30 – Spettacolo per bambini e tante sorprese.