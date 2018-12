Vigili di Prossimità: ad ottobre 247 microzone pattugliate, 2700 contravvenzioni

Diffuso dall’assessorato alla Polizia Locale il bilancio dell’attività dei Vigili di Prossimità svolta per tutto il mese di ottobre scorso.

In totale sono stati effettuati 247 pattugliamenti nelle microzone in cui è stato suddiviso il territorio urbano, controllati 312 veicoli, effettuati 35 posti di controllo dei veicoli durante i quali sono state elevate 146 sanzioni, rinvenuti e consegnati 27 veicoli rubati, in media uno al giorno.

In totale le contravvenzioni elevate sono state 1311 e quelle con il sistema safer place 1399, in tutto oltre 2700.

Nei report dell’attività svolta vi sono anche i riferimenti alle segnalazioni che i cittadini hanno fatto durante le attività di controllo del territorio da parte dei Vigili di Prossimità.

A titolo di esempio le segnalazioni riguardano marciapiedi sconnessi, rifacimento strisce pedonali, rifiuti abbandonati in via Vecchia Spinazzola, autovetture in divieto sul marciapiede, autovetture in divieto, posti disabili e passi carrabili ostruiti, schiamazzi, imbrattamento segnali stradali verticali, cani randagi in via Sgarantiello, atti vandalici al Parco di via Mattia Preti.

«Dopo il primo bilancio di attività successivo all’avvio del servizio dal 19 settembre, ora il Corpo di Polizia ne presenta uno su base mensile. Senza enfasi, ma con realismo, credo si tratti di un altro segnale che conferma l’efficacia, ovviamente da migliorare, dell’attività svolta dai Vigili impegnati nei due turni del servizio giornaliero di Prossimità. Serve ovviamente perseverare – commenta l’assessore alla Polizia Locale, avv. Pierpaolo Matera – con costanza nei servizi e continuare a sollecitare sia la già piena collaborazione dei Vigili che quella dei cittadini nella segnalazione rapida dei disservizi, cui deve seguire la risposta della macchina amministrativa».