I nostri schiavi

«Solleviamo il velo di indifferenza che grava sul destino di chi soffre. Nessuno può lavarsi le mani di fronte alla tragica realtà delle schiavitù di oggi». È ciò che si legge in un tweet di Papa Francesco in occasione della Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù.

Il 2 dicembre si è celebrata la giornata mondiale per l’abolizione della schiavitù. In questa data, nel 1949, l’Assemblea Generale dell’Onu approvò la Convenzione che puntava a sopprimere il traffico di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione.

Circa 40 milioni di schiavi nel mondo: la schiavitù non è un retaggio della storia passata, ma una condizione nella quale ancora oggi vivono milioni di persone, come chiarisce l’indice globale della Schiavitù 2018 (Global Slavery Index 2018), lo studio analitico redatto dalla forte collaborazione tra la Walk Free Foundation, l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), disegna uno scenario che coinvolge tristemente le stesse categorie di persone: i poveri, i disoccupati, i migranti, le donne vendute come prostitute oppure costrette a matrimoni forzati.

Un fenomeno che riguarda anche i prodotti consumati dai Paesi ricchi che compongono il G20 e che sono realizzati da persone sfruttate.

I numeri di questa piaga sono ancora drammatici: 40,3 milioni di schiavi moderni, costretti a lavorare o a prostituirsi e un business da 354 miliardi di dollari annui.

Numeri che crescono e si alimentano per colpa di regimi dittatoriali, di guerre e fame, ma anche tramite il vettore del commercio globale. Infatti molti dei prodotti che acquistiamo e usiamo nella quotidianità, dagli smartphone ai cosmetici fino all’abbigliamento, sono fabbricati da uomini, donne e bambini forzati a lavorare sotto la minaccia della violenza e in aggiunta in condizioni disumane.

Donne schiave: stando ai dati del 2016, oltre il 70 per cento delle persone che figurano in condizione di schiavitù, è costituito da donne e ragazze, mentre negli ultimi cinque anni, sono 89 milioni le persone che hanno sperimentato una qualche forma di schiavitù moderna per periodi di tempo che vanno da pochi giorni a tutto il periodo preso in esame. Si tratta di numeri sottostimati perché si riferiscono ai dati disponibili, ma molte sono le lacune per la difficoltà di reperirne di attendibili in regioni chiave come il Medio Oriente e i Paesi arabi. Lacune che determinano l’esclusione dal rapporto di forme critiche di schiavitù moderna come il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati e il traffico di organi.

I Paesi con più schiavi: la schiavitù, com’è noto, si nutre di guerre e totalitarismi, ecco perché il Paese con più schiavi al mondo risulta essere la Corea del Nord: qui una persona su 10 vive in schiavitù, costretta dallo Stato a lavorare per il “bene della Patria”. Seguono l’Eritrea, il Burundi, la Repubblica Centrafricana. E poi Afghanistan, Mauritania, Sud Sudan, Pakistan, Cambogia e Iran.

La schiavitù non risparmia i Paesi ricchi: gli Stati Uniti, l’Australia, il Regno Unito, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e molti altri Paesi europei tra cui l’Italia, dove il terreno fertile per la schiavitù risulta essere il commercio oltre che i flussi migratori.

Alcuni, numeri, in dettaglio del Global Slavery Index 2018: 40,3 milioni di persone ridotte in schiavitù nel 2016 71% donne; 29% uomini; 15,4 milioni sono le donne che subiscono matrimoni forzati; 24,9 milioni le persone che lavorano in condizioni di schiavitù.

I 5 prodotti importati dai paesi del G20 e che includono forza lavoro sfruttata:

1. Smartphones, laptop e computer per un valore di 200,1 miliardi di dollari.

2. Abbigliamento per un valore di 127,7 miliardi di dollari.

3. Pesce per un valore di 12,9 miliardi di dollari.

4. Cacao per un valore di 3,6 miliardi di dollari.

5. Zucchero di canna per un valore di 2,1 miliardi di dollari.

L'Italia nel 2016 ha acquistato circa 7 miliardi di dollari di prodotti a rischio schiavitù 145mila persone la stima degli schiavi moderni in Italia, 2,43 x 1000 della popolazione.

Lo studio completo: