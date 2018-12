AC: una scelta che nasce dal cuore

L’otto dicembre, come ogni anno, l’Azione Cattolica celebra la festa dell’adesione, momento in cui diciamo il nostro “SÌ” a questa famiglia che unisce persone diverse, ma uguali. Diverse perché ognuno appartiene a realtà parrocchiali differenti, ognuno con le proprie esperienze di vita; uguali perché tutti perseguiamo un unico obiettivo: annunciare la parola di Dio nel mondo in cui viviamo.

Aderire all’azione cattolica – commenta la giovanissima Roberta Sgaramella - non significa tesserarsi per ricevere qualcosa in cambio come quando ci si abbona a Sky, bensì confermare la propria fede, dire pubblicamente che si è innamorati di Gesù, vivere con uno sguardo diverso, avere un cuore aperto e pronto alle chiamate di Dio. Entrare nella famiglia dell’Azione Cattolica significa condividere ciò in cui crediamo e metterlo in pratica nella vita quotidiana.

È proprio in occasione della festa dell’adesione che i giovanissimi della parrocchia del SS. Sacramento di Andria, aiutati dai loro educatori, hanno realizzato un video per condividere con i loro compagni di viaggio la loro idea di AC.

E tu cosa aspetti? Vieni con noi, non te ne pentirai!»