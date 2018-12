Stanziamento di 300 mila euro al Comune Andria per la realizzazione di una nuova isola ecologica

Saranno stanziati al Comune di Andria circa 300 mila euro per la realizzazione di una nuova isola ecologica.

A pochi giorni di distanza dall’assegnazione di quasi 6 milioni di euro per la messa in sicurezza e bonifica della discarica di San Nicola Guardia, un’altra importante notizia giunge dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Andria, rappresentato dall’Assessore Luigi Del Giudice.

«Nei giorni scorsi, dagli Uffici Regionali competenti, è pervenuta una nota che ci preannunciava l’assegnazione in favore del Comune di Andria di un finanziamento, pari a 300 mila euro, per la realizzazione di una nuova isola ecologica nel territorio cittadino. Il nostro Comune – prosegue l'assessore Luigi Del Giudice – ha partecipato ad un bando regionale che finanziava la realizzazione di centri comunali per la raccolta di rifiuti. Al termine dell’istruttoria, il nostro progetto è stato ritenuto ammissibile al finanziamento per un importo complessivo di 300 mila euro, rinvenienti dalla Programmazione Comunitaria relativa ai fondi FESR 2014/2020. Tale finanziamento sarà interamente destinato alla realizzazione di una nuova isola ecologica nei pressi di Via Canosa.

Si tratta di un intervento – continua Del Giudice – che offrirà un ulteriore servizio alla comunità cittadina decongestionando il flusso di utenti che attualmente si recano presso l’unica isola ecologica in funzione”. “Gli Uffici Comunali – si legge a conclusione della nota – stanno già predisponendo gli atti per la conclusione definitiva della procedura affinché al più presto sia garantita ai cittadini un’ulteriore azione che oltre a contrastare direttamente il fenomeno dell’abbandono sconsiderato dei rifiuti nel nostro territorio, mira a recuperare risorse e a tutelare meglio l’Ambiente.