Gran successo per la prima edizione del Presepe Vivente, fortemente voluto dal consigliere comunale e provinciale Lorenzo Marchio Rossi e organizzato dall'associazione socio-culturale di suo riferimento 'Costruiamo il Futuro', con il patrocinio del Comune di Andria.

Nelle prime due giornate in programma, oltre 4.000 visitatori hanno affollato il cortile di Palazzo Ducale per ammirare la Natività e le botteghe, dove tradizione e antichi mestieri hanno fatto rivivere la vita di un tempo e la magia del Santo Natale.

Un presepe interamente realizzato e animato da soci e simpatizzanti dell'associazione, decine di figuranti tra uomini, donne e bambini che hanno accolto i visitatori lungo tutto il percorso, facendoli immergere nella suggestiva atmosfera natalizia.

Tantissimi sono stati i messaggi positivi e di ammirazione per gli allestimenti a cui si sono aggiunti gli apprezzamenti per l'interazione delle comparse che non si sono sottratte alle domande dei visitatori, affascinati e incuriositi per gli oggetti antichi presenti nelle botteghe.

L'associazione 'Costruiamo il Futuro' ringrazia vivamente per la collaborazione la Misericordia e il Club d'Argento di Andria e dà a tutti appuntamento alle prossime date previste il 16 e il 26 dicembre