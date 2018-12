“Natale…luce di pace”, domani in scena lo spettacolo degli alunni della “Mariano-Fermi”

UIl Progetto Continuità, divenuto ormai un elemento caratterizzante dell’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi”, ha lo scopo di coordinare e gestire iniziative, finalizzate a favorire il sereno passaggio degli alunni da un ordine di Scuola all’altro e a promuovere una progettualità di raccordo condivisa. È un progetto in cui credono fermamente sia la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo sia il corpo docente per comunicare e diffondere l’integrazione, la socializzazione e l’orientamento dell’alunno, prevedendo momenti di confronto e progettazione condivisi.

Anche quest’anno, pertanto, in occasione delle imminenti festività natalizie, il progetto ha previsto attività laboratorialinei vari plessi scolastici e la realizzazione di una manifestazione musico-teatrale “Natale…luce di pace” che vedrà sul palco, come fossero un’unica grande classe eterogenea,gli alunni dei tre ordini di Scuola.

La manifestazione, che si svolgerà in due giornate, l’11 e il 14 dicembre alle ore 10.00 nel plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Fermi”, avrà come “leitmotiv” i temi della pace e della luce. Queste tematiche saranno affrontate dagli alunni attraverso la messa in scena di ‘sketch’ teatrali e musiche corali che hanno come filo conduttore la lanterna, simbolo di luce, ma anche metafora di ricerca della verità.

Affrontando temi delicati di rilevante importanza come l’immigrazione, la violenza, la guerra, la fame, pertanto, gli alunni hanno potuto riflettere sul Natale, festa della luce intesa come rinascita, come anelito e desiderio di pace, giustizia ed eguaglianza sociale.

L’evento è stato occasione non solo di riflessione sulle tematiche trattate, ma anche di un importante ponte di raccordo tra i tre diversi ordini di Scuola, che ha permesso agli alunni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia e agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di familiarizzare con i nuovi ambienti e con il personale scolastico.

«Il principio della continuità – afferma il Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariagrazia Campione –filo conduttore che unisce i tre ordini di Scuola del nostro Istituto Comprensivo, deve tradursi in preziose occasioni di incontro e di conoscenza per accompagnare ogni alunno nel delicato momento del passaggio da un ordine di Scuola all’altro. Il Natale rappresenta sempre una preziosa occasione per riflettere insieme su temi importanti, condividere e rinsaldare quell’alleanza educativa tra scuola e famiglia tanto preziosa per la crescita umana e culturale dei nostri alunni».