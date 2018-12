​Riqualificazione dell’area pineta e riattivazione Info Point: un progetto per Castel del Monte

​USB: «Il Sindaco si faccia garante del futuro dell'Andriamultiservice»

Attualità

«Meno risorse con gli stessi servizi può funzionare per un anno ma, non può essere la soluzione dei problemi». Chiesta la partecipazione di Giorgino all’Assemblea Sindacale che l’USB convocherà per il prossimo 11 gennaio 2019