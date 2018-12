Italiani rancorosi e cattivi

Dal 52° rapporto sulla situazione sociale del Paese/2018 del Censis, pubblicato nei giorni scorsi, emerge che l’Italiasarebbe “preda di sovranismo psichico”. Incattiviti e ostili nei confronti degli immigrati. Il capro espiatorio dei nostri guai sociali viene individuato nell'immigrato. Così vengono descritti gli italiani, la maggior parte di loro, nel rapporto.

Il sovranismo psichico e la ricerca del capro espiatorio

Gli italiani sarebbero preda di una “sorta di sovranismo psichico” e che talvolta assume i profili paranoici della caccia al capro espiatorio dei propri guai nell’altro.

Per i ricercatori del Censis, all'origine di questo trasformarsi in cattiveria degli italiani c'è la caduta dell'illusione che la ripresa, economica, fosse ormai lanciata, e non più solo partita.

Alcuni fenomeni principali da osservare in questo 2018 è il «clima sociale condizionato in questo momento da due forti delusioni - rimarcaMassimiliano Valerii, direttore generale del Censis -. Le cause sono due: l’aver visto sfiorire la ripresa e l’atteso cambiamento miracoloso che non si è compiuto. La politica ha molte responsabilità e oggi non sembra caratterizzata dalla complessità. L’elettorato preferisce rivolgersi verso un sovrano autoritario. Questo fenomeno si chiama sovranismo psichico. Si manifesta anche con episodi di cattiveria – sottolinea Valerii – soprattutto da parte di soggetti sociali fragili nei confronti di molti capri espiatori, specie immigrati».

Ostilità verso l’immigrazione

Il capitolo migrazione è un nervo scoperto. Il 63% degli italiani vede in modo negativo l'immigrazione da Paesi non comunitari. Ma neppure l'immigrazione da Paesi comunitari è vista di buon occhio: è infatti negativa per il 45%. I più ostili verso gli extracomunitari sono gli italiani più fragili: il 71% degli over 55 anni e il 78% dei disoccupati, mentre il dato scende al 23% tra gli imprenditori.

Il 58% degli italiani pensa che gli immigrati sottraggano posti di lavoro in casa nostra; il 63% pensa che rappresentino un peso per il nostro sistema di welfare, solo il 37% ne sottolinea invece l'impatto favorevole sull'economia nazionale. Per il 75% degli italiani l'immigrazione aumenta il rischio di criminalità. E il 59,3% degli italiani è convinto che tra dieci anni nel nostro Paese non ci sarà un buon livello di integrazione tra etnie e culture diverse.

Stranieri e i diversi sono considerati nemici

Non solo «l’insopportazione degli altri – rileva il rapporto Censis – sdogana i pregiudizi, anche quelli prima inconfessabili, e mentre si manifesta un cattivismo diffuso che erige muri invisibili, ma spessi, le diversità degli altri sono percepite come pericoli da cui difendersi». Quasi il 70% non vorrebbe come vicini di casa dei rom e non vorrebbe a portata di occhio e udito persone con dipendenze da droga o alcol. Il 52% (il 57% tra chi ha redditi bassi) è addirittura persuaso che si faccia di più per gli immigrati che per gli italiani.

Poca fiducia

Il 56,3% degli italiani dichiara che non è vero che le cose nel nostro Paese hanno iniziato a cambiare veramente. Più in generale, rispetto al futuro, il 35,6% degli italiani è pessimista perché scruta l’orizzonte con delusione e paura, il 31,3 è incerto e solo il 33,1% è ottimista. Il 63,6% degli italiani, inoltre, è convinto che nessuno ne tuteli interessi e identità e che quindi occorra farlo in proprio, percentuale che sale oltre il 70% tra chi ha basso reddito o basso titolo di studio. Per il Censis, dunque, «andiamo da un’economia dei sistemi verso un ecosistema degli attori individuali, verso un appiattimento della società in cui ciascuno afferma un proprio paniere di diritti».

Nell’ultimo anno è aumentato ancora il divario tra nord e sud. Questo fenomeno è visibile in particolare nel settore della sanità e nei bilanci delle famiglie. Le conseguenze dirette sono un aumento generale dei costi, opportunismo e livelli di percezione dell’ingiustizia più alti. La società del Belpaese, inoltre, nonostante il progresso tecnologico è sempre più disintermediata: ci sono più smartphone, ma meno miti, eroi e modelli di comportamento perché tutti si sentono divi.

I riferimenti alla società piatta come soluzione del rancore e alla nazione sovrana come garante di fronte a ogni ingiustizia sociale hanno costruito il consenso elettorale e sono alla base del successo nei sondaggi politici in Italia come in tante altre democrazie. Siamo di fronte a una politica dell’annuncio - si sottolinea nel Rapporto-, ma senza la dimensione tecnico-economica necessaria a dare seguito al progetto politico, l’annuncio da profetico si fa epigonale.

Solamente un Dio ci può salvare

Questa frase non viene da un qualche papa, ma è di Martin Heidegger (1889-1976), uno dei più profondi filosofi tedeschi del secolo XX. ‘Dove andiamo? O cambiamo direzione oppure la nostra civiltà mette a rischio il suo futuro. Il nostro atteggiamento è di apertura a un avvento di Dio, quella energia poderosa e amorosa che sostiene ogni essere e l’intero universo. Lui ci potrà salvare. Siccome Dio secondo le scritture è il grande amante della vita: «Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata.Tu risparmi tutte le cose, perché tutte son tue, Signore, amante della vita»(libro della Sapienza, 11,24.26) speriamo che non permetta una fine tragica per l’essere umano. Esso esiste per brillare, convivere ed essere felice.

La società italiana, il nostro Bel Paese e il mondo intero non potrà ripartire se non attraverso un processo dal basso, se non si riparte dalla strada, dalla vita reale delle persone.