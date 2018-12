Oggi porte aperte al 1° Circolo “G. Oberdan”

Il Dirigente Scolastico ed i Docenti sono lieti di invitare e di accogliere famiglie e studenti, giovedì 13 dicembre alle ore 16,30, presso il 1° Circolo “G. Oberdan” per illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) dei due plessi di Scuola Primaria e per mostrare i laboratori e le attrezzature di cui la scuola dispone.

Inoltre, durante l’evento sarà pubblicizzato il QR Code dinamico, associato all’Istituzione scolastica mediante un’applicazione mobile web.

Con nota prot.n. 19993 del 27/11/2018, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione e il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali hanno comunicato che è stata ideata l’applicazione Scuola inChiaro in un’app, al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni.

A partire da un QR Code associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto principale, questo strumento permette di accedere con dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola e di confrontare alcuni dati già presenti sul Portale Scuola in Chiaro o sul Portale unico dei dati (open data) relativi alle istituzioni scolastiche di interesse.