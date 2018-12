Open day per l’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi”

Open day, ovvero la scuola che presenta se stessa. Tempo di Open Day anche per l’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi” che, in tre giornate, aprirà le porte dei propri plessi ai futuri alunni, ai genitori e a tutti coloro che vorranno conoscere la ricca e articolata offerta formativa di questa Scuola .

Una Scuola che cerca di coniugare sapientemente tradizione e innovazione puntando su ambienti di apprendimento innovativi come il nuovissimo Atelier creativo della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Fermi” , un nuovo spazio dedicato alla robotica, al digitale, al tinkering e alla stampa 3D. Una Scuola aperta alle sperimentazioni come la novità della classe con didattica digitale nella Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Fermi”, una riuscitissima sperimentazione in atto già dal corrente anno scolastico che si confermerà anche per i successivi anni.

Nelle giornate di Open Day i diversi spazi ospiteranno molteplici attività laboratoriali che permetteranno ad alunni e docenti di raccontare la “loro” scuola. Musica, arte, teatro, scienze, giochi linguistici e matematici, lingue straniere, coding e robotica: queste solo alcune delle attività che coinvolgeranno i partecipanti.

Ecco il programma della manifestazione:

Giovedì 13 Dicembre (ore16.00) Open day Scuola dell’Infanzia – Plesso “A. Mariano”

Lunedì 17 Dicembre (ore 16.00) Open day Scuola Primaria – Plesso “A. Mariano”

Giovedì 20 Dicembre (ore 17.00) Open Day Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Fermi” - Plesso Scolastico “E. Fermi”



Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariagrazia Campione, i docenti e gli alunni vi aspettano numerosi.