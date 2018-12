Open day dell'8° Circolo ″Rosmini″, oggi laboratori e ambienti aperti ai visitatori

Come ogni anno, in occasione delle iscrizioni, l’8° Circolo Didattico Rosmini apre le porte a genitori e alunni delle prossime classi prime per presentare la propria offerta formativa.

L’appuntamento è fissato a questo pomeriggio, venerdì 14 dicembre, dalle 16,00 alle 18,00 presso il plesso Falcone sito in Via Barletta, n,164.

Nel corso della serata il dirigente Prof. Carlo Zingarelli e il personale scolastico invitano le famiglie a visitare gli ambienti scolastici, a partecipare alle attività laboratoriali e offrono agli interessati il supporto per la compilazione del modulo di iscrizione.

Le iscrizioni si possono effettuare dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 in modalità on-line oppure rivolgendosi all’Ufficio di Segreteria in Corso Italia,7 di mattina dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 o il martedì pomeriggio dalle 15.,00 alle 17,00.

L’8° Circolo Rosmini consta di due moderni edifici di scuola primaria: “Paolo Borsellino” e “Giovanni Falcone” e di tre edifici di scuola dell’infanzia: “Rosmini” in via Bari, “Don Milani” in Via Manara e “G. Mansi” in Via Barletta.