​ Abusivismo commerciale: sequestri e sanzioni nella serata di ieri

L’attività di controllo economico del territorio svolta in maniera coordinata tra gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Andria e il Nucleo di Polizia Amministrativa del Comando di Polizia Locale di Andria, nella serata del 13 dicembre 2018, si è concentrata nel contrasto all'abusivismo commerciale.



Il bilancio finale è un sequestro amministrativo di frutta e verdura venduta da un ambulante senza licenza beccato in via Volturno (angolo viale Goito), quindi multato per euro 5mila; un altro ambulante con licenza itinerante è stato sanzionato per occupazione di suolo pubblico non autorizzata; una sanzione di 1000 euro è stata elevata per violazione dell’art. 20 “occupazione sede stradale” e una dell’art.7 del CdS, per violazione del divieto di circolazione nella Z.t.l.

«Non si ferma l'attività di contrasto all'abusivismo commerciale - commenta l'ass. Pierpaolo Matera - ciò per evitare il proliferarsi della concorrenza sleale e quindi a tutela di coloro che esercitano nel rispetto delle leggi la propria attività; nonché a tutela della salubrità degli alimenti e dei profili igienico sanitari. Ne approfitto, altresì, per anticipare l'acquisto da parte del Comune di Andria di ulteriori due varchi elettronici per evitare gli accessi contromano di automobilisti e motociclisti indisciplinati».