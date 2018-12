Nuova convocazione del consiglio comunale, si discute di dehors e modifiche alla Ztl

Convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, il 20 dicembre 2018, alle ore 18.30 e, qualora non fosse completato l’esame dei provvedimenti, il 21 dicembre 2018, alle ore 18.30 per la trattazione dei seguenti argomenti:

1) Interrogazioni/Interpellanze (n. 48);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Ratifica della delibera di giunta comunale n. 180 del 30.11.2018 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 c s.m.i, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020". (Settore Risorse Finanziarie);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Programma Comunale degli interventi per il Diritto allo studio per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione anno 2019. (Servizio Pubblica Istruzione);

4) Regolamento comunale per la istituzione di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico di merci nel centro abitato, con la realizzazione dei posti riservati - Approvazione. (Servizio Ambiente e Mobilità);

5).Approvazione nuovo regolamento comunale di disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande usualmente definiti dehors. (Settore Sviluppo Economico);

6) Regolamento di accesso alla ZTL del centro storico. Modifica. (Settore Vigilanza e Protezione Civile);

7) Costituzione dell'associazione Distretto urbano del commercio di Andria, organismo autonomo di gestione così come previsto dall'art. 4 comma 6 del regolamento regionale n. 15/2011. (Settore Sviluppo Economico);

6) Ordini del Giorno (n. 6).