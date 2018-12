L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Colasanto” di Andria, guidato dal Dirigente Scolastico Cosimo Antonino Strazzeri, sempre attento e sensibile alle tematiche sociali, si è fatto promotore di una attività di animazione svoltasi presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria. L’idea di fondo è trasformare l’ambiente ospedaliero in un luogo che possa generare anche sensazioni positive, donando ai piccoli degenti un’ora di spensieratezza tra giochi, attività e piccoli doni.



Accompagnati da alcuni docenti (Silvia D’Avanzo, Mario Ruggiero Dimatteo, Elena Giorgio, Salvatore Simonetti, Liliana Tarantini) e dall’assistente tecnico del laboratorio di Metodologie Operative, Rosa D’Agostino, gli alunni e le alunne, con grande disponibilità e amorevolezza, hanno regalato ai bambini un piccolo intervallo di serenità, in un momento molto particolare, quello della visita medica, in cui la loro l’attenzione è focalizzata sul decorso della malattia e sulle terapie da seguire. Le divertenti e colorate immagini che hanno accompagnato l’attività artistica, infatti, sono state pensate per allontanare la malinconia e liberare la creatività, soprattutto dei più piccoli.

Alcune alunne, in particolar modo, hanno interpretato una breve scenetta, da loro stesse ideata, ambientata in un paese lontano, con protagonista Babbo Natale. Altre si sono esibite in canti natalizi, supportate da una performance musicale a cura del Prof. Simonetti, allietando così i pazienti, i loro parenti e il personale medico-sanitario. Al termine dell’attività, c’è stata la distribuzione di piccoli doni, realizzati a scuola, durante le attività di laboratorio.

I piccoli degenti e i loro parenti hanno apprezzato, commossi, questa ventata di allegria, che per un attimo li ha allontanati dalla sofferenza e dai pensieri tristi. Il sorriso, come sappiamo, è la migliore terapia per continuare a vivere anche durante le prove dolorose cui siamo sottoposti, aiutando ciascuno di noi a riscoprire la bellezza della solidarietà, sentimento indispensabile per costruire, in una società più giusta e più attenta ai valori umani, il futuro delle nuove generazioni.