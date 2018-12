La Borsa di studio ″G. Marano″ assegnata alla dott.ssa Arianna Merra

Per onorare «la memoria di un cittadino andriese a cui Andria deve molto», come ha ricordato il presidente della Fondazione Sant'Andrea, Sabino Figliolia, anche quest'anno è stata assegnata la borsa di studio “dott. Giuseppe Marano” allo studente andriese più giovane e meritevole che abbia conseguito il titolo di Laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno 2017-18 e che sia regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia Barletta Andria Trani. La scelta è caduta sulla dott.ssa Adriana Merra, risultata la più giovane e brillante laureata tra i dottori andriesi.

Un attestato di merito è stato consegnato anche agli altri studenti che si sono laureati nella stessa annualità e con il massimo dei voti.

All’evento, svoltosi presso la scuola secondaria di I° "Pasquale Cafaro" di Andria, è seguita la Lectio magistralis intitolata "La responsabilità penale in ambito sanitario: attualità e profili storico-evolutivi", alla presenza del dottor Giacomo Fumu, presidente della IV sez. Penale della Corte di Cassazione.