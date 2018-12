Tanti sorrisi e regali ai pazienti della Pediatria con i clown dottori e i maratoneti andriesi Le foto

Un bel gesto per i bambini che, in questi giorni di allegria e di feste in famiglia, si trovano purtroppo in letti d’ospedale: ieri l’Associazione Maratoneti Andriesi e i clown dottori della Onlus “In compagnia del sorriso” hanno distribuito i regali ai piccoli pazienti del reparto