​Piscina Comunale: bando il pubblicato per l'affidamento del servizio di gestione

Il Settore 5 - Servizio Sport informa che, è stato pubblicato il bando per l'affidamento in concessione, ex art. 164 e segg. del D.lgs n. 50/2016, del Servizio di gestione della Piscina Comunale, per un valore della concessione pari ad € 4.071.124,00 e per un importo a base d'asta corrispondente al canone locativo pari ad € 64.000,00 annui per la durata di anni 5, rinnovabile per ulteriori anni 2, per un importo complessivo pari ad € 448.000,00.

La concessione è da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, da condurre in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA (ww.empulia.it) di cui all'art. 58 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.. La scadenza è prevista per le ore 12.00 dell’11 gennaio 2019.