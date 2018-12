Grande spiegamento di forze e di mezzi per la bonifica del Canale Ciappetta-Camaggio. Sono in fase di ultimazione gli annunciati interventi di bonifica del canalone cittadino.



«Nella giornata di oggi le attività sono focalizzate nel tratto relativo alla Contrada Santa Lucia – afferma l’Assessore Del Giudice - Nel letto del canale, utilizzato da alcuni pseudo-cittadini come discarica, è stato rinvenuto di tutto. La quantità di rifiuti, nonché la qualità degli stessi, inopinatamente abbandonati, rischiava di provocare esondazioni e gravi danni per l’ambiente e per i cittadini. L’impegno dell’Amministrazione e dell’Ufficio Ambiente su questo argomento – continua l’Assessore - sono state fondamentali anche in previsione di ulteriori futuri interventi di natura straordinaria.

Entro pochi mesi, infatti, dovrebbero partire i lavori di pulizia di aree particolarmente degradate grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Puglia per l'importo di circa 70.000 euro, a cui, speriamo, si aggiunga un ulteriore finanziamento rinveniente da un emendamento al Bilancio di Previsione della Regione Puglia proposto dai Consiglieri Regionali andriesi Marmo e Zinni».