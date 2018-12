Vigilia di Natale, centro storico chiuso al traffico dalle ore 14

Il giorno della Vigilia di Natale il centro storico chiuderà al traffico fin dalle ore 14 (invece che dalle 20): ne dà notizia l’ass. Pierpaolo Matera.

«Il 24 dicembre, vigilia di Natale, Andria come sempre si vestirà a festa. Una città a misura di famiglia dove chi vorrà potrà anche divertirsi in sicurezza. Abbiamo così deciso di anticipare, d'intesa con il comitato degli esercenti del centro storico, l'orario di chiusura al traffico della Ztl alle ore 14. Siamo certi che gli esercenti commerciali siano maturi e consapevoli che solo attraverso il rispetto delle regole si può assicurare al centro storico il giusto binomio tra divertimento dei più giovani, rispetto di residenti e visitatori del borgo antico, affinché il ricco programma di eventi musicali e culturali possa svolgersi nel modo migliore. Mettendo al bando ogni polemica strumentale, l'auspicio è che tutto si svolga al meglio e senza eccessi. La sicurezza in questi casi viene sempre prima di tutto»