Inebriante profumo di tempi passati, aromi che sanno di casa, di affetti familiari, di cucine vissute, di sapori che riempiono l'aria e la rendono “viva”: anche questo è il Natale, con le tradizioni legate ai tipici dolci natalizi che fondono cultura gastronomica, anche moderna, a radici più profonde e lontane nel tempo.

In tante case andriesi si tramanda nei sapori di mandorle e cioccolato tutta quella "sapienza artigiana" che è rispetto della tradizione e passione per le cose buone, si annusa una piacevole invasione di aromi speziati, intensi e delicati allo stesso tempo, un tripudio per l'olfatto, un profumo che ti accoglie dolcemente appena varcata la soglia, che ti abbraccia e lascia un piacevole ricordo ai sensi inebriati.

Così 10 amiche si ritrovano ogni anno, nello spirito della condivisione, riunite intorno ai fornelli a preparare tanti piccoli gioielli, peccati di gola a cui tutti amiamo dedicarci nei giorni di Natale.

«Anche questa volta - racconta Vincenza Di Schiena - la foto della parata più dolce dell'anno è fatta! Siamo all'ottava o forse nona edizione, la memoria vacilla. E così facciamo ricorso al ricordo dei dettagli che ci aiutano a ricostruire la storia di questa tradizione voluta da Mari Mastrodonato per ricreare calore e atmosfera nella casa della sua famiglia d'origine.

Un gruppo irriducibile di amiche si unisce costantemente nello stesso posto e uguale spirito, affiancate a vicenda da altre amiche -a volte amici- che vogliono vivere questa esperienza. Si dedica una giornata intera, di solito la data viene concordata un paio di mesi prima per accertarsi che nessuna manchi. Per il consueto appuntamento dei dolci natalizi niente ci distoglie dalla ritualità corale tanto attesa. Il recupero delle ricette, la disquisizione sugli ingredienti e i procedimenti vari, lo sclero della stanchezza, la foto finale con tanto di stappo ben augurale e la suddivisione numerata dei dolci ciascuno nei propri contenitori, per poi concludere con l'aperitivo serale nel solito bar che da anni ci vede entrare sfatte e odoranti di chiodi di garofano, pasta reale e cioccolata fusa.

Ringraziamo la Mari che ci accoglie tutti gli anni con la pazienza e il calore di una grande donna del Sud! Un grazie a Saretta per le foto e l'aiuto. Pian piano stiamo introducendo le nipoti...»