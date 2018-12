In occasione del 1 gennaio, come ogni anno, la comunità ecclesiale celebra la Giornata Mondiale della Pace. Tale ricorrenza quest’anno giungerà alla 52^ edizione, in vista di tale appuntamento Papa Francesco ha consegnato a tutta la comunità cristiana e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà un messaggio dal titolo: “La buona politica è al servizio della pace”.

Per approfondire tale dono l’Ufficio di Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato, assieme al Punto Pace di Andria e all’Azione Cattolica dei Ragazzi e ad altre realtà, che hanno collaborato nella realizzazione di tali appuntamenti, propone alla comunità diocesana un percorso che prevede alcune tappe.

Venerdì, 04 gennaio 2019 vivremo la Marcia diocesana della Pace, la marcia avrà luogo ad Andria alle ore 18.30 e avrà come punto di partenza la Scuola Primaria “don Tonino Bello”, in Via dott. Camaggio. Per sottolineare il tema del messaggio di Papa Francesco la marcia farà tappa in tre luoghi significativi una scuola, il Palazzo di città e una piazza e sottolineerà alcune esperienze di cura della città dal basso presenti nelle tre città della nostra Diocesi (Andria, Canosa e Minervino). Inoltre sono state invitate le tre amministrazioni comunali e le associazioni che si impegnano nella costruzione del bene comune anche al di fuori dell’ambito ecclesiale. Concluderà la marcia un breve momento di preghiera presieduto dal Vescovo della Diocesi Mons. Luigi Mansi. Mercoledì, 09 gennaio 2019 avremo la presenza di Mons. Giovanni Ricchiuti, Presidente di Pax Christi, e di Rosa Siciliano di Mosaico di Pace. Mons. Ricchiuti interverrà al mattino alle ore 9.00 presso Liceo classico “C. Troya” incontrando gli studenti degli ultimi anni di questo Liceo, e alle ore 11.30 presso il Liceo scientifico “R. Nuzzi” con gli studenti di questo Liceo fino al termine delle lezioni. Il tema dei due incontri sarà: “Promuovere la pace, disarmando la scuola”. La sera i due ospiti interverranno alle ore 19.00 presso l’Oratorio Salesiano sul tema “Promuovere la pace, disarmando l’economia”. Domenica, 03 febbraio 2019 dalle ore 8.00 alle 13.00 l’Azione Cattolica dei Ragazzi con l’Ufficio Missionario Diocesano organizza la Festa della Pace e dei Popoli, Premio “Michele Guglielmi”, uomo di Pace, dal titolo: “Buono quanto basta!”. La festa avrà un tempo di giochi, animazione, un un’attività legata al progetto che gli accierrini, nelle parrocchie, vivono durante il mese di gennaio legata al concorso su Michele Guglielmi. Un appuntamento dedicato a tutti i bambini e i ragazzi della diocesi.

Si tratta di un percorso che coinvolge diverse fasce di età e diversi aspetti della Pace, che è insieme dono e impegno che coinvolge ogni uomo e donna a prescindere da qualsiasi credo e cultura. Siamo tutti invitati a promuovere questo percorso di riflessione.