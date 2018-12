L’incanto e la magica atmosfera colorata di luci della suggestiva location di Villa Sant’Elia hanno accolto anche quest’anno i soci ed i simpatizzanti del Circolo della Sanità di Andria per la tradizionale festa degli auguri natalizi.

«Sabato 15 dicembre ci siamo ritrovati tutti insieme… in una grande e bella famiglia …quella del nostro circolo a far festa con la gioia dell’incontro nel cuore. Generosità, accoglienza, allegria e musica: queste le note della serata che armonizzandosi hanno creato una melodia dolce e soave capace di coinvolgere tutti gli ospiti, grandi e piccini. All’inizio della serata la Presidente, dott.ssa Dora Capogna, ha presentato con l'ausilio di alcune slides i super ospiti: una famiglia etiope alla quale noi tutti del circolo abbiamo donato un toro. Sì proprio un toro, perché quest’anno il circolo della Sanità ha aderito ad un progetto internazionale, un’iniziativa di solidarietà in Etiopia che prevede l’assegnazione di un animale a famiglie in difficoltà. Il progetto è il frutto di una forte sinergia fra le associazioni “in missione con noi” di Bologna ed il “Centro Studi Nutrizione umana” di Gubbio. L’iniziativa incontra da tempo notevole apprezzamento sia in loco che tra i benefattori, contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo “Fame zero”, il secondo dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’ONU ai quali ha aderito anche l’Italia.

Come sosteneva Nietsche: “la vita senza la musica sarebbe un errore”, figuriamoci una festa. Michael White parte integrante della più famosa tribute band di Mario Biondi ha allietato la serata con i suoi musicisti, alternando brani soul, jazz a brani classici del panorama internazionale soddisfacendo tutti i gusti musicali degli ospiti.

Non sono mancate le emozioni alla nostra festa, in particolare quelle che hanno accompagnato l’ingresso dei nuovi soci: il dott. Francesco Zicolella e la dott.ssa Dalila Casucci. Significativo ed intenso per quest’ultima e per tutti i presenti l’investimento ufficiale da parte del papà dott. Nunzio Casucci socio da tantissimi anni del nostro circolo. Nella famiglia del circolo i genitori rinnovano la loro adesione anche con l’ accoglienza dei propri figli.

A notte fonda la festa è terminata, il miracolo di Natale è stata la possibilità di trovare un posto per ognuno in questa serata, di sentirsi uniti. L’impegno per tutto l’anno sarà quello di raggiungere tanti a cui non manca nulla ma che hanno gradualmente perso il senso profondo della festa, di mobilitare risorse e competenze specifiche mettendo al centro le persone per una sanità migliore, più umana, lasciandoci andare e stando insieme.

Buon Natale a tutti grandi e bambini.