Guardie campestri, Zinni risponde a Riglietti: «Personali e fantasiose considerazioni»

«Il segretario della Flai-CGIL, sig.Riglietti, continua ancora una volta a stupirmi, ritengo, sulle personali e fantasiose considerazioni addotte nel comunicato stampa concernenti la richiesta del rinnovo del contratto di lavoro relativo alle guardie campestri»: esordisce così Natale Zinni, presidente del consorzio delle guardi campestri di Andria e della Bat, in una nota di risposta a Gaetano Riglietti della Flai Cgil.

«Quale Presidente della Federazione dei Consorzi di Vigilanza Campestre della Provincia e della BAT e quale Presidente del Consorzio delle Guardie Campestri di Andria, mi corre il dovere di ricordare al sig. Riglietti, nella sua espressa qualità, che il contratto de quo è scaduto il 31.12.2016 e non già il 2013, in forza della mancata richiesta avanzata proprio dalla Flai-CGIL di rinnovo del contratto di lavoro alla sua naturale scadenza, richiesta che sarebbe dovuta essere stata fatta entro la data del 30.09.2013, per cui non essendo stata fatta nei termini contrattuali, il contratto stesso si è rinnovato per un altro triennio.

Avanzare idee di mobilitazione nei confronti della Federazione, di cui ho il piacere e l’onore di rappresentare, mi sembra poco opportuno, almeno in questo particolare periodo di crisi economico-finanziaria in cui versano tutti i Consorzi di Vigilanza Campestre.

Gradirei, invece, che ci fosse collaborazione per affrontare questo particolare momento con il sacrificio di tutti i componenti.

Gradirei ancora evidenziare al rappresentante della Flai-CGIL che tutti i Presidenti dei Consorzi di Vigilanza Campestre si sottopongono a gravosi e molteplici problemi che affrontano giornalmente nel nome e nell’interesse dei propri dipendenti, senza che gli stessi percepiscano alcun emolumento, così come stabilito dai vigenti Statuti Consortili.

Ove ci fosse l’idea della mobilitazione, l’intera Federazione è pronta ad affrontarla.

Tanto dovevo, sempre nella mia qualità, a chiarimento di quanto pubblicato in data di ieri, 19.12.2018, dalla Flai-CGIL».