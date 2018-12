Tradizionale cerimonia di scambio degli auguri questa mattina nella Sala Consiliare, presente il Sindaco, avv. Nicola Giorgino ed il Vescovo Diocesano, mons. Luigi Mansi. Nel suo intervento il Sindaco ha rimarcato i traguardi raggiunti in termini di progetti, di opere pubblicate realizzate e da realizzare grazie ai finanziamenti intercettati, e ha sottolineato la particolare complessità del momento legato al piano di riequilibrio che pone sfide per tutta la macchina comunale che ha, in sé, tutte le energie, pur in un quadro di progressiva riduzione della forza lavoro che si assottiglia per i pensionamenti, per superare le difficoltà attuali.

È intervenuto quindi il Vescovo Diocesano, mons. Luigi Mansi, con alcune riflessioni sul significato profondo delle festività natalizie delle quali ha scrittoanche nella sua lettera alla Città già pubblicata nei giorni scorsi.

Il Segretario generale, dott. Giuseppe Borgia, ha fatto il bilancio dei provvedimenti amministrativi adottati nel corso del 2018, ovvero 56 delibere di Consiglio, 207 di Giunta, 4020 determinazioni dirigenziali e 572 ordinanze.



Il Sindaco ha poi consegnato 17 attestati di benemerenza ad altrettanti dipendenti collocati in quiescenza ed uno, alla memoria di Natalia Sinisi, la giovane agente di Polizia Locale prematuramente scomparsa, attestato ricevuto dal Vice Comandante del Corpo, dott. Riccardo Zingaro.

Il Sindaco ha anche consegnato un omaggio al Vescovo, un crocifisso ideato e realizzato artigianalmente in legno di nespolo dall'ebanista andriese Riccardo Liso.



La colonna musicale, come da tradizione, è stata affidata al Coro dell'Istituto Verdi-Cafaro con il canto natalizio Amazing Grace-Ai Ninnora diretto dal M° Gaetano Pistillo.