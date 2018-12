Poteva cadere il mondo ma p Salvatour i Centein il Natale era sacro: i figli dovevano portare i nipoti dai nonni per festeggiare insieme. Ai nonni premeva soprattutto vedere come crescevano i nipoti, ai nipoti premeva giocare finalmente con i cuginetti. L’ambiente era favorevole. I nonni vivevano alla periferia di Andria verso il ss. Salvatore e, siccome Salvatour faceva il falegname, il laboratorio era sistemato a un angolo di un piccolo parco mentre dall’altro lato c’era l’abitazione. Della grande figliolanza messa in vita dopo la guerra (4 anni sul fronte greco) ne erano rimasti solo in tre: Marcucc, il grande, che sin da piccolo era entrato nella bottega del padre e che ora lo sostituiva praticamente in tutto; Sinell, l’unica femmina, che aveva sposato un negoziante di tessuti, che vendeva però in casa e quindi lei era costretta a sostituirlo non poco; e Ciccill, il piccolo, che era emigrato in Germania non avendo trovato lavoro in Andria, anche perché non andava d’accordo con Marcucc essendo riuscito ad arrivare alla terza media: di conseguenza il grande voleva essere rispettato perché grande e il piccolo voleva essere ascoltato perché era andato a scuola. Gli altri 4 erano morti prima di arrivare ai due anni, come spesso accadeva allora.

Il Natale era per tutti un appuntamento fisso. II cortile diventava lo spazio più importante del mondo, te ne accorgevi dalle lingue che si parlavano: il dialetto, l’italiano, il tedesco e quel particolare linguaggio tipico dei bambini che consente loro di capirsi evitando nel contempo di essere capiti dai grandi. É il loro codice segreto fatto di gesti, di paroline sottovoce. D’altronde in queste circostanze succede sempre che i grandi parlino più del passato e del futuro che del presente. Per i ragazzi invece esiste solo il presente, motivo per il quale riescono ad essere più solidali degli adulti. Il cuginetto che aveva il pallone lo metteva a disposizione per giocare insieme, i giocattoli se li scambiavano senza problemi, all’ora della merenda erano capaci di spezzettare un panino in tante parti da farlo assaggiare a tutti. Salvatour si divertiva a osservarli di nascosto da dietro alla finestra e non poche volte diceva ai figli: “se a u munn stevn a cmmannè r criatiur aioiva ess chiù meggh” (se al mondo comandassero i bambini sarebbe stato migliore). Per fortuna irrompeva sulla scena la moglie-nonna: “stu mamaun, e l grann nan s’accapizzn!” E Salvatore sorrideva della ingenuità della moglie: “ià cha l grann tenn u verm ind a la coip, r criatiur sond lscettm angour” (i grandi hanno il verme in testa, i bambini sono puliti). Però la sera prima di andare a letto amava sempre abbracciare la moglie per la buona notte. Quella sera le sussurrò: “però crrò so l figgh: l fe nasc, l crisc, fè tanda pruggitt i poue t l trouv dvers da cumm l’aviv pnzoit”. (cosa sono i figli, li fai nascere, li cresci, fai tanti progetti e poi te li trovi diversi da come te li aspettavi).

La vigilia e il giorno di Natale la casa dei nonni diventava un porto di mare: figli, nuore, generi, nipoti: tutti insieme ad occupare gli spazi, a preparare le cibarie varie ognuno secondo i propri desideri o esigenze. Il punto critico era quando le donne cominciavano a fare: “chess a maritm nan pioic”. Esclamazione alla quale seguiva la preparazione di una pietanza in più. Invece poi capitava che il marito proprio quella sera assaggiasse quel piatto e se lo divorasse. Succedeva poi che dopo aver preparato “l flatidd p r cium d roip”, u captaun arrstiut e quant’altro ti accorgevi sedendoti a tavola che si era ormai sazi. Infatti il giorno di digiuno aveva una controindicazione: si mangiava in continuazione: i moue r pettl, na pzzoit d calzaun, i l dolcett d Natoil ecc., cosa che faceva preoccupare il nonno, il quale per l’occasione aveva “rotto” la damigiana con il vino buono e il boccale si svuotava spesso: non gli interessava il vino ma le possibili conseguenze.

A tavola i bambini erano silenziosi pronti poi a scatenarsi dopo la cena al momento di giocare. E qui la famiglia si divideva: gli uomini a giocare a carte, le donne a lavare i piatti e cominciare a pensare al domani dividendosi i compiti, i piccoli a giocare a tombola con il nonno con tante fave in un piatto per segnare le caselle. La nonna, perché non andassero sciupate le fave le aveva arrostite e aveva pregato i nipoti di mangiarle alla fine. Niente da fare: si giocava e si “ruminava” fino a quando finivano le fave e si cominciava con le scorze dei mandarini. Del pranzo di Natale il momento topico era la recita delle letterine da parte dei bambini. E qui gli adulti si dividevano: i genitori davano i soldini, tutti di uguale misura e tutti con la stessa conclusione: “mò, dè a papà a stpè”. Per i bambini la sorpresa era data dai nonni che ogni anno pensavano bene di comprare loro i regali e puntualmente riuscivano a beccare proprio quello desiderato dai ragazzi, grazie all’ambamtudn dei genitori. La felicità è nelle piccole cose, la religiosità nei piccoli gesti: tutti in piedi per la preghiera prima di cominciare a mangiare. Anche gli uomini che si limitavano a fare dei ghirigori con la mano, tanto che un bimbo scoppiò a ridere dicendo: “mamma, mamma, lo zio non sa “farsi la croce”!”.

E così ogni anno finché vissero i nonni. La tradizione tuttavia non si spense con la loro scomparsa. La falegnameria andò al figlio grande mentre di comune accordo si stabilì che la casa dei nonni rimanesse vuota da utilizzare per gli incontri familiari. Tutti furono contenti e aggiunsero una iniziativa alla festa: la mattina di Santo Stefano la visita al cimitero. Tanto quel giorno si mangiava la “minestra verde” che si poteva tranquillamente preparare il pomeriggio di Natale mentre si giocava. Per il resto c’erano tutti gli avanzi da fare fuori. Al cimitero si ripeteva il rito del giovedì santo ma senza confetti: in processione di “sepolcro in sepolcro” per ricordare, per raccontare, per scoprire i nuovi ospiti mentre i piccoli cominciavano a prendere dimestichezza con il mistero della vita.

Passano gli anni, i nipoti crescono, si fidanzano, si sposano, fanno figli anche loro. I figli di Salvatour però non avevano alcuna intenzione di interrompere la tradizione di stare almeno una volta l’anno insieme. Certo, la famiglia era cresciuta ed erano aumentate le esigenze: non si poteva più dormire tutti insieme. I tedeschi cominciarono ad andare a dormire in albergo, i loro figli non capivano più il dialetto, i dolci si compravano al bar perché i “rumori” natalizi erano faticosi.

Il 2014 cominciò la svolta: decisero persino di andare al ristorante per il pranzo di Natale, dopo il quale ognuno se ne andava per i fatti suoi. Rimaneva la visita al cimitero, ma solo per i grandi, i giovani e i piccoli dovevano dormire. Il 2015 la situazione precipitò. I figli di Ciccill non vollero venire dalla Germania perché non volevano lasciare gli amici; i figli di Marcucc e Sinell la vigilia non vollero partecipare alla cena perché si riunivano con gli amici con l’intento di prendere un boccone in pizzeria e poi gironzolare per il centro storico. Un bar, un bicchiere, persino un po’ di polvere tanto per vedere l’effetto che fa. Il pranzo di Natale non in ristorante ma in una sala ricevimenti nel trambusto di centinaia di persone, e proprio perché il trambusto era grande non si poteva chiacchierare: allora tutti a messaggiare col telefonino grandi e giovani, mentre i piccoli a giocare sempre con il telefonino. Il telefonino i grandi lo chiudevano per mangiare e ballare, i giovani e i piccoli nemmeno allora: a una mano la forchetta e l’altra sulla tastiera mentre le mamme premurose tagliavano la carne per agevolare i figli. E così la vita si trasforma: i piccoli vivono nel mondo della fantasia e combattono contro la vita virtuale. Anche i muscoli sono virtuali. I grandi scelgono relazioni sociali comode: nemmeno la voce serve più per comunicare: basta la tastiera e quando si litiga si chiude il telefono..

Dopo il pranzo tutti all’ipercoop perché fuori fa freddo. “Scioim a Mulfett ca ià chiù grann”. Il giorno di santo Stefano al cimitero ci andarono solo Ciccill e la moglie tedesca: “scioit viue, niue hamm stoit a nuvembr”. A pranzo si videro tutti insieme ma solo per una spaghettata veloce: “cià foic la mnestra verd”, sentenziò Sinell, “hamm fatt vicch!” Il pomeriggio Ciccill e la moglie avevano l’aereo, mentre gli altri anni venivano con la macchina con i figli e i regali. “Mi raccomando: ci vediamo l’anno prossimo”, si dissero salutandosi. “Natürlich sehe ich dich“, disse la tedesca. "Crrobb ha ditt?“ replicò Sinell. "Certamente“, tradusse Ciccill. Fu Marcucc a dire l’ultima parola: "c stoit comt p l figg vust rmanoit in Germanie, tand hamm vist ca nan tnoim chiù nnd da doic“ (se state comodi rimanete in Germania con i figli l’anno possimo, tanto ci è rimasto poco da raccontare). E una lacrima si affacciò timida all’occhio. E quando rimase solo con la moglie commentò: "ci pccoit!“

L’anno dopo Natale venne regolarmente, ma per i tre figli di Salvatore fu tutto diverso. Ciccill non si mosse dalla Germania, a Sinell si era fidanzata la figlia e dovevano fare gli onori alla nuova famiglia, ovviamente al ristorante, i figli di Marcucc partirono insieme per la settimana bianca. Rimasero soli Marcucc e la moglie. I figli avevano prenotato per loro due giorni in un agriturismo a Poggiorsini. Ci andarono di malavoglia. Al pranzo di Natale tutti e due soli al tavolo, anche se c’era tanta gente. Dopo il pranzo, pur essendoci la prenotazione anche per l’indomani, Marcucc disse secco: "sciomaninn, Natoil ha spccioit“.

E la moglie non capì se si riferiva a quel Natale o al Natale in genere. La sera la moglie gli chiese il motivo di quel gesto. E lui sottovoce: "Vramavn assè i non s sndeiv nund“. Il giorno dopo Marcucc andò da solo al cimitero, la moglie si sentiva poco bene. Alzò lo sguardo alla quarta fila dove era sepolto il padre. Più che dalla foto il suo sguardo fu attratto da un pezzo di carta con l’avviso dello sfratto recapitato direttamente alla salma. "Cumm s’ha fatt brutt stu munn, papà!“, disse al padre mentre con il fazzoletto puliva la foto sbiadita. E pensare che Natale torna puntuale ogni anno.

