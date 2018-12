IdeAzione dona alla città un albero di Natale posizionato nelle vie del centro

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno.”

É con questo spirito che nasce l’iniziativa di Natale della Associazione Sociale e Culturale IdeAzione, che ha donato interamente alla Città di Andria e a tutti gli andriesi un Abete vivo di 5 mt, posizionato all'intersezione stradale tra Corso Cavour e Viale Crispi.

«Quello spirito di collaborazione - dichiara il presidente Antonio di Gregorio - che in questo anno ci ha visto crescere come gruppo, per il quale questo dono diventa un ringraziamento alla nostra amata città ed a tutti voi concittadini.

Intendiamo ringraziare la civica amministrazione e il Comitato dei Commercianti del Centro per la disponibilità nell'accogliere positivamente tale iniziativa.

Il nostro credo si basa da sempre sull’amore smisurato e incondizionato verso questa terrà, tanto e troppo spesso flagellata da chi la ha poco a cuore.

Natale tutto l’anno non è solo una filastrocca di Gianni Rodari, - aggiunge Di Gregorio -, è uno stile di vita, è un obiettivo verso il quale ogni giorno, tutto l’anno, cerchiamo di dare il nostro fattivo contributo.

L’occasione cì è gradita per porgere a tutta la cittadinanza i nostri migliori auguri per questo Natale e per un fiorente e produttivo 2019, affinché possiamo uscirne tutti con uno spirito di unione e collaborazione atto a fare della nostra città qualcosa di nuovo».