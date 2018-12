SI è tenuta nei giorni scorsi la tradizione festa degli auguri della sez. andriese Unitre. Nell'ambito della cerimonia la prof. Maria Rosaria Inversi ha commentato: «La consuetudine di incontrarci a ridosso delle festività più solenni e coinvolgenti dell’anno quali sono quelle natalizie è diventata col tempo una tradizione irrinunciabile per il nostro sodalizio.

Interpretando anche il pensiero di tutti, ritengo che senza questo incontro avvertiremmo la mancanza di qualcosa, comunque ci priveremmo di quell’afflato emotivo di serenità che produce lo stare insieme, trascorrere momenti che ci aiutano ad aprire gli occhi sugli altri, a capire noi stessi, ad ascoltare, a renderci in ogni caso partecipi diretti, protagonisti della vita intorno.

L’altro giorno mi è capitato di leggere un testo di Giuseppe Ungaretti e mi ha colpito profondamente un verso: “Astro incarnato nelle umane tenebre”. In questo verso c’è la luminosità (Astro) e agli antipodi l’opacità della terra (Tenebre). Dio, luce, si incarna e anche Egli è uomo, assume la fragilità della carne umana.

Luce e Tenebre trovano una consistenza nell’uomo. L’uomo Dio che aspetta di essere accolto dall’uomo.

E noi uomini e donne di buona volontà lo accogliamo ogni volta che con la nostra vita illuminiamo il cammino degli altri con la nostra vita illuminiamo il cammino degli altri con la pazienza, l’allegria, la generosità, la comprensione, l’accoglienza, la solidarietà. La solidarietà è la compattezza del corpo sociale, il suo essere massiccio e ci spiega che la forza di un corpo sta nella sua coesione.

Coesione che si esprime innanzi tutto in una fratellanza che scaturisce dalla coscienza di far parte di un uno e diventa comunità solidale.

Così come la nostra Associazione per i valori su cui essa si fonda è una comunità solidale. E’ una comunità solida che si occupa e preoccupa del bene comune.

Mi piacerebbe che l’energia che si crea in queste occasioni si riverberi nella nostra quotidianità, la curiosità verso il sapere che ci accomuna sia strumento non solo di conoscenza ma di inclusione, sia esso il nostro vicino di casa, il nostro parente vicino e lontano».

E pensando a chi è lontano dagli occhi ma non dal nostro cuore l’Unitre ha, anche quest’anno, realizzato la raccolta fondi per la Hogar Nino Dios di Betlemme, che sorge a due passi dalla Grotta della natività e ospita bambini orfani e disabili assistiti amorevolmente dalle Suore del Verbo Incarnato e da Don Mario Cornioli (Abuna Mario).

La sezione andriese dell’Unitre ha adottato questo progetto diocesano a favore della Palestina nel 2012 e continuano a sostenerlo anche grazie alla laboriosità solidale della Presidente dell’Accademia di Umanità della nostra Associazione, Flora Pellegrino che ha anche realizzato piccoli capolavori a sostegno dell’iniziativa.

«Ringrazio ancora tutti coloro che al di là delle cariche si prodigano perché ogni attività risulti organizzata bene e gradita. Ringrazio il direttivo che mi affianca in questo non facile compito di conduzione del sodalizio – ha concluso la prof. Inversi -. Per tutti, condividendo anche il pensiero del nostro Presidente Nazionale Gustavo Cuccini formulo l’augurio che Gesù Bambino ci liberi dalle paure che ci rendono egoisti e ingiusti, apra il nostro cuore alla condivisione e ci doni un’era di pace e di gioia.

Auguri affettuosi a voi e alle vostre famiglie».