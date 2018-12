Un Conto di Natale

Era la fredda notte della Vigilia di Natale nella lontana cittadina di Andria.

La città si addormentava mentre per le strade sfumavano le ultime note dei tipici canti natalizi, cantati da Bob Sinclar e Gigi D’Agostino.

Giorgino, solo e infreddolito, per l’occasione si trovava nella sua dimora andriese, e si accingeva ad andare a dormire. Fu allora che sentì dei rumori provenire dalla cucina.

Era solo in casa - ne era sicuro - e così, un po’ intimorito, entrò in cucina e fu molto sorpreso nel trovarvi, dinanzi al frigorifero spalancato, un ometto esile e smagrito che si abbuffava di qualunque cibo avesse a portata di mano.

“Ehi tu! Che ci fai in casa mia” – disse il Sindaco con tono deciso.

L’ometto, di spalle, deglutì un ultimo boccone ma non rispose. Poi si girò e lo guardò con occhi di sfida. Allora anche Giorgino ebbe modo di fissarlo meglio.

Era solo un vecchietto, pallido, coi pochi capelli spettinati, coperto d’un panno di lana azzurra.

“Ma quanto sei brutto!” – gli disse Giorgino.

“Ha parlato Riccardo Scamarcio! Guarda che non sono sempre stato così! Gli ultimi anni mi hanno distrutto, sono stati terribili per me! Mi hanno trascurato, mi hanno spennato… alla fine sono rimasto solo e senza un euro”

“Insomma, chi sei?”

“Io sono il fantasma del Comune di Andria” – e così dicendo addentò un panino.

“Sì. E mangi sempre? Che hai al posto dello stomaco?”

“Il buco del bilancio. Ma adesso ascoltami. Sono venuto qui per preannunciarti la visita di tre fantasmi: il fantasma del governo passato, quello del governo presente e alla fine il più terribile di tutti, il fantasma del governo futuro! E dovrai affrontarli da solo! Nessuno ti aiuterà!”

“Nemmeno il Pd?”

“Nemmeno il Pd.”

“I consiglieri di maggioranza?”

“Giorgì… a ‘sto punto meglio il Pd”.

E così dicendo, il fantasma svanì.

“Dev’essere stato un sogno, come quella volta che mi promisero un seggio alla Camera dei Deputati” – disse tra sé Giorgino, e quindi decise di dormici sopra.

Era da poco passata l’una, quando Giorgino fu svegliato da alcuni lamenti che sembravano provenire dal bagno. Inizialmente pensò che fosse Laura Di Pilato che lo chiamava, invece si convinse che erano proprio gemiti di sofferenza.

Si fece coraggio, si alzò e andò a controllare.

La porta del bagno era socchiusa e si intravedeva, dalle fessure, la luce accesa.

Giorgino si avvicinò lentamente, spalancò la porta e lì, nel suo bagno, seduto sulla tazza trovò… se stesso.

“Ma… ma… tu sei me?”

“Sì, ok, ma mi lasci finire? Sono il fantasma dell’amministrazione passata”

“Ma sei me!”

“E chi ti aspettavi, Zaccaro? Eri tu il Sindaco della scorsa amministrazione!”

“Ma che ci fai nel mio bagno, seduto sul mio water, con quell’espressione di profondo sforzo…”

“Eh, partorisco il bilancio. Aaaaaah, fatto. E adesso lo approvo”.

“E come fai…”

“Tiro lo scarico. Scusa, mi passi la carta igienica?”

“Eh cavolo, è finita”.

“Va beh, fa nulla, nella tasca della mia vestaglia, lì appesa, ci sono le tue promesse elettorali. Vanno bene anche quelle!”

E così fece! E quando tirò la catena, lo scarico avvolse la stanza in un vortice. Giorgino chiuse gli occhi e quando li riaprì, si ritrovò nel suo letto.

“Dev’essere stato un sogno! Come quella volta che mi promisero un seggio al Senato!” – pensò.

Cercò di riaddormentarsi, ma non riusciva a prender sonno.

Questa volta, a tenerlo sveglio erano dei rumori che provenivano dal suo studio.

Si fece coraggio e andò a controllare.

Entrò nella stanza e, nella penombra, vicino alla finestra, vide un uomo elegante, basso e robusto, con le mani infilate nelle tasche della giacca.

“E tu chi sei?”

L’uomo corpulento si girò, mentre Giorgino cercava ancora di capire chi fosse, ma non fece in tempo a ripetere la domanda che quell’individuo era già a due passi da lui.

“Io sono il fantasma dell’amministrazione presente!” – disse, e gli mollò uno schiaffone.

Giorgino accusò il colpo.

“Ehi ma sei matto?” – riuscì a dire tenendosi la guancia; poi lo guardò meglio e continuò – “Ma io ti conosco! Sei Nino Marmo!”

E a quel punto il fantasma gli assestò un secondo schiaffone.

“Oh ma la smetti di picchiarmi? Che ti ho fatto?”

“Nulla, c’era Coratella che ci stava guardando. Dai adesso è andato via, facciamo la pace!”.

E così dicendo, lo strinse a sé in un abbraccio affettuoso.

Ma in quel momento passò D’Ambrosio e l’abbraccio del fantasma si trasformò in una stretta dolorosa e soffocante.

“Ahia, così mi fai male, molla la presa!”

“Scusa amico mio, ci guardava D’Ambrosio”.

“E va beh, ma ogni volta che ci guarda qualcuno devi farmi male?”

“E certo, non vorrai mica che mi credano complice di ‘sto disastro! Però lo sai che ti voglio bene!” – e così dicendo gli tirò un terzo schiaffo.

“Oh, e adesso chi ci guardava?”

“Nessuno. È che comincia a piacermi! Dai scusa, non te la prendere, è la politica!”

E su queste parole, anche la sua immagine svanì.

Giorgino era molto confuso.

“Dev’essere stato un altro sogno. Come quella volta che mi promisero un seggio alla Regione” – penso mentre usciva dalla stanza.

Nel corridoio sentì un fetore di fogna.

“Oh, vuoi vedere che il fantasma del governo passato non ha tirato lo scarico?” – pensò.

Il fetore però non proveniva dal bagno, ma dalla sua camera da letto. Vi entrò e fu allora che vide una figura vestita di nero, incappucciata, una presenza malvagia, un orrore innominabile.

“E tu chi saresti?” – chiese.

“Io sono il fantasma del governo futuro!”

“Eh, lo immaginavo… però mi sembra di conoscerti, chi sei?” – ribadì, cercando di scorgere meglio il viso sotto il cappuccio.

Fu allora che l’oscura figura scoprì il suo volto e a Giorgino gli si illuminarono gli occhi!

“Salvini!” – esclamò.

E Salvini, con fare generoso, allargò le braccia, sorrise bonariamente e disse: “Vieni a me Nicola, io sono il futuro!”

E Giorgino corse tra le sue braccia forti e rassicuranti, ed appoggiò il volto sul suo petto.

“Ma questa palandrana scura… è così morbida e calda!”

“Ti piace?” – disse Salvini – “E’ fatta di pelle di terrone”.

“Sì?” – rispose Giorgino – “Avrei detto pelle di migrante!”

“Nooo, quella dei migranti è troppo umida… sai, colpa del mare, i corpi stanno troppo in ammollo… con quella al massimo ci faccio il tappetino per la doccia”.

“Ma Matteo, se io vengo con te, mi troverei più o meno ad essere alleato di D’Ambrosio. Cosa penseranno i miei elettori?”

“Giorgino, Giorgino!” – disse Salvini con il tono benevolo del buon padre di famiglia – “Sei così ingenuo a volte! Gli elettori non pensano! Dovresti saperlo, dato che sei stato rieletto! Guarda quelli che han votato i 5 stelle e si ritrovano me come alleato! Me ne dicevano di tutti i colori eppure molti di loro adesso mi amano! E guarda me, che mi ritrovo come alleato Toninelli! Ok, in passato ho avuto un cane, quindi dovrei sapere come trattare Toninelli, ma a uno come lui non ti ci abitui; eppure guardaci, adesso governiamo insieme! E guarda ai terroni, a tutto il fango che ho tirato loro dietro in questi anni, eppure mi votano, sono il loro idolo! Guarda agli italiani infine, a cui ho tolto 49 milioni di euro e adesso molti di loro mi chiedono di sistemare i conti dell’Italia! Giorgino, Giorgino! Gli elettori dimenticano presto! Gli elettori diventano un problema solo quando cominciano a pensare. E per nostra fortuna, l’elettorato a cui noi ci rivolgiamo non pensa. Quindi, non temere ciò che non può farti paura!”

E su quelle parole Giorgino si addormentò tra le braccia di Salvini.

Si risvegliò nel suo letto. Guardò la sveglia. Erano le 8.

“Dev’essere stato tutto un sogno. Come quella volta che mi promisero un seggio al Divinae Follie”.

Si affacciò alla finestra e vide un bambino per la strada.

“Ehi tu, bambino con la stampella, come ti chiami?”

“Vitanostra!”

“Vitanostra, che giorno è oggi?”

“Oggi è Natale”.

“Benissimo! Scendo subito. E lasciami quella stampella che non si sa mai!”

Giorgino allora corse in Municipio e chiamò a raccolta tutti i cittadini.

“Amici, concittadini, andriesi. Ho una notizia importante!”

“Ti dimetti?”

“No, Marmo. E cortesemente, stammi a distanza. Stanotte ho ricevuto l’illuminazione!”

“Ah, hai pagato le bollette del Comune?”

“No Marmo, e stai indietro, non ti avvicinare. Oggi è Natale! Ed io voglio festeggiarlo con tutti voi! Si va ad inaugurare lo Stadio di Sant’Angelo dei Ricchi!”

“Veramente lo abbiamo inaugurato già tre volte!” – gli ricordarono.

“E allora? Se una cosa è bella, che male c’è a farla più volte? E dopo, tutti a pranzo!”

“E chi paga il conto?” – chiesero.

“Il Comune!”

E questa è la storia del Conto di Natale.

E che Dio ci benedica tutti.