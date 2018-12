Regolamento dehors, Montaruli: «Mortificato il nostro lavoro e quello dei professionisti coinvolti»

«Il consiglio comunale pare non abbia avuto il tempo per licenziare un provvedimento in attesa da anni di avere il suo corso per poi essere sottoposto alla valutazione della Soprintendenza competente di Foggia e Bat». Esordisce così in una nota Savino Montaruli, Presidente UNIBAT e Componente della 3^ Consulta comunale delle Attività Produttive.

«Un consiglio comunale che non ha tempo, forza, capacità, numeri per approvare un provvedimento al quale sono collegati enormi problemi causati in città da coloro che, politici o dirigenti, siano stati i protagonisti dello sfacelo. Oggi il comune, a causa della mancata approvazione di un Regolamento che desse certezze agli operatori, si trova a dover gestire contenzioni legali che potrebbero portare l’ente comunale ad ulteriori esborsi di denaro pubblico a causa delle inerzie e dell’incompetenza di chi ha gestito la vicenda nel corso degli anni. A patire, ancora una volta, sono i commercianti i quali prendono amaramente atto di quanto questa amministrazione comunale continui ad infierire contro di loro.

Un atteggiamento assurdo ed incomprensibile che fa registrare l’ennesimo silenzio assordante di altre associazioni di categoria o pseudo tali e dell’intero mondo produttivo, professionistico e associazionistico locale - aggiunge Montaruli- : cos’altro dobbiamo attenderci da questo modo barbaro di fare politica ad Andria? Mai e poi mai, in quasi quarant’anni di mia attività sindacale sul campo, avrei pensato ad un simile accanimento della politica contro le imprese locali ed il piccolo commercio. In pochissimi anni abbiamo dovuto ingoiare rospi amarissimi, altro che l’acetone di qualche sprovveduto. Dall’aumento stratosferico della tassa rifiuti, a fronte di un servizio scadentissimo, fino all’assenza totale di un minimo di Programmazione commerciale. Oggi, a causa del disastro finanziario che sempre gli stessi hanno causato al comune di Andria, gli esercenti vedono triplicare le tariffe comunali Suap così come duplicare la tassa di occupazione di suolo pubblico.

Un accanimento che evidentemente nasconde dietro di sé una strategia distruttiva che più che alla politica dovrebbe appartenere al campo della psicanalisi. Le recenti ordinanze punitive in materia di cosiddetta sicurezza urbana, inoltre, sembrano aver trasformato Andria in una Kabul dove sarà pure vietato abbracciare l’amico per strada per gli auguri natalizi. Eppure il comune in occasione del cosiddetto Natale andriese non ha investito un solo euro a favore del piccolo commercio. Per le periferie addirittura ha fatto finta che neppure esistessero. I costi delle luminarie cittadine sono sostenuti in toto dai commercianti così come gli stessi commercianti saranno chiamati a pagare tutti gli oneri per i concertini del giorno della vigilia di Natale e parliamo, ad esempio, di enormi somme aumentate dal Piano di Dissesto. Centinaia e centinaia di euro. Per cosa? Per dar goduria ed esaltare qualche novello in cerca di future postazioni poltroniere?

Tornando ai Dehors e alla mancata approvazione da parte del consiglio comunale del Regolamento da Palazzo San Francesco devono essere chiari e far sapere agli esercenti quali siano gli enormi rischi cui vanno incontro, anche alla luce delle diffide che lo stesso comune ha inviato loro e del cui esito non sappiamo cosa ne sia stato. La politica andriese ha mortificato il nostro lavoro e quello dei professionisti coinvolti.

Comunicherò al Prefetto quanto accaduto e chiederò la nomina di un Commissario ad Acta, avendo già informato la competente Soprintendenza di Foggia e Bat per evitare che la sorpresa di Natale arrivi come un macigno sugli esercizi pubblici che fanno uso di Dehors disciplinati dal Regolamento non approvato così come il nuovo Dirigente del Suap, che è anche il Segretario Generale del comune di Andria, provveda immediatamente a verificare se il rilascio dei rinnovi tanto discussi siano connessi al Regolamento non approvato e se siano in condizione di essere contestati con ulteriori gravissime ripercussioni dai risvolti imprevedibili.

Una situazione di estremo caos che, come componente della 3^ Consulta Attività Produttive, non posso esimermi dal sottoporre all’attenzione della medesima Consulta con l’iscrizione all’ordine del giorno della richiesta di spiegazioni da parte del competente assessore e dirigente comunale e, in caso di insoddisfazione, la richiesta di dimissioni immediate della Giunta con scioglimento anticipato del Consiglio comunale e la consegna delle chiavi di Palazzo San Francesco alla Commissione Prefettizia che in un batter d’occhio metterebbe fine al teatrino approvando immediatamente i provvedimenti urgenti che servono alla città e che non possono pendere dalle labbra di una banda di litiganti che per accaparrarsi poltrone e privilegi si divertono a giocare con la Vitanostra» ha concluso Montaruli.