Si sono spente le luci sulle giornate di open days ed open week che il I° I. C. "Don Bosco-Manzoni" di Andria ha organizzato, presso i propri plessi, dal 16 al 20 dicembre: appuntamenti di apertura al territorio e presentazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) d'Istituto. Durante l’intera manifestazione, grandi sono state partecipazione, interesse ed entusiasmo registrati.

Ad aprire il calendario degli appuntamenti, domenica 16 gennaio, è stata la Scuola Secondaria di I grado “Manzoni”. A partire dalle h. 10.30 la Dirigente prof.ssa Rosanna Diviccaro ha illustrato e socializzato la mission dell’Istituto, l’organizzazione didattica, le strutture e gli strumenti che docenti e alunni utilizzano, le attività e i Progetti di Arricchimento e/o Ampliamento dell’O. F. oltre alle convenzioni in atto con le Scuole Secondarie di II grado.

Poi gli alunni stewards hanno accompagnato i genitori a visitare le aule e i laboratori della scuola: al loro interno gli studenti hanno mostrato, con padronanza e competenza, quanto quotidianamente realizzano anche attraverso l’utilizzo dei computers, degli attrezzi scientifici e degli strumenti musicali di cui l’Istituto ha una vasta e varia dotazione.

Nonostante la Scuola Manzoni non sia una scuola ad indirizzo musicale, attiva ogni anno numerosi progetti rivolti agli alunni per l’acquisizione di competenze e abilità in campo musicale e nello specifico realizza corsi di chitarra, pianoforte e altri strumenti.

Nei giorni 17-18-19 dicembre u.s., il plesso della Scuola Primaria “Don Bosco”, dopo l’illustrazione del PTOF da parte della DS, ha visto la partecipazione entusiasta e attiva dei piccoli cinquenni accompagnati dai loro genitori ai diversi laboratori organizzati dagli alunni delle classi quinte con i loro insegnanti. Gli alunni delle classi quinte sono stati dei veri “padroni di casa” nell’accogliere, guidare e dare informazioni agli ospiti futuri nuovi iscritti. In particolare, gli alunni sono stati preziose guide, consapevoli informatori, protagonisti ineccepibili per i genitori dei bambini che saranno in ingresso alla scuola primaria. I docenti, dal canto loro, con la presenza nei laboratori (scientifico, informatico, teatrale e d’arte), nella palestra, nelle aule e nella biblioteca hanno dato sapiente dimostrazione della qualità dell’offerta formativa.

Giovedì 20 dicembre, è stata la volta dell’Open Day della Scuola dell’Infanzia “Padre Pio”. Grande e coinvolgente è stata la partecipazione degli alunni e dei genitori ai quali è stato anche illustrato, in maniera approfondita dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Diviccaro, il PTOF della Scuola dell'Infanzia. I bambini sono stati i protagonisti dell’evento esibendosi in una performance teatrale a conclusione del progetto continuità “Ready, steady, go!” e diventando tutors premurosi dei piccoli futuri iscritti guidando mamme e bambini nei laboratori allestiti nei vari ambienti scolastici.

«Le parole, certamente, sono insufficienti - si legge nella nota - a trasmettere ciò che si è vissuto in questi giorni nei tre plessi dell’I.C. Don Bosco-Manzoni di Andria. L’entusiasmo, la vivacità, la collaborazione, la dedizione e la fusione tra tutti i protagonisti della grande comunità scolastica, che sicuramente si è riusciti a veicolare, sono state molto intense e coinvolgenti.

Raccogliendo l’interesse e i commenti dei numerosissimi genitori che hanno partecipato durante tutte le giornate, si può con certezza affermare che l’immagine emersa è quella di una equipe altamente professionale, unita e complementare che accoglie, ascolta, integra, include, progetta e si innova.

Alla luce di tali positivi riscontri, siamo fortemente convinti che tutto quello che si è vissuto non sono un traguardo raggiunto ma solo una linea di partenza, uno sguardo verso un orizzonte ricco di ulteriori e ardite mete».

Si ricorda che, a partire dal 7 gennaio, inizio delle iscrizioni, la scuola sarà impegnata a dare supporto alle famiglie per le iscrizioni dei propri figli. Per facilitare le stesse, sono stati predisposti tre “Info Point”, uno in ogni plesso dell’Istituto, attrezzati per accogliere, dare informazioni e procedere alle iscrizioni, il tutto secondo la seguente organizzazione: