​Giornata di mobilitazione dei pensionati del 28 dicembre 2018

Le segreterie regionali SPI, FNP, UILP, riunitesi a Brindisi il giorno 22 dicembre 2018, considerata la vessazione contro i pensionati messa in atto dal Governo, hanno deciso di manifestare sotto le Prefetture per protestare contro i tagli previsti dalla legge di stabilità e per richiedere il rispetto degli accordi che prevedono la piena rivalutazione delle pensioni a partire dal 01 gennaio 2019.

Nell’ambito della mobilitazione nazionale, SPI, FNP e UILP di Puglia, indicono per il giorno 28 dicembre 2018 alle ore 9:30, due presidi presso la Prefettura di Lecce per le strutture del Salento e presso la Prefettura di Bari per le altre strutture della Puglia, invitando tutti, pensionati e non, a scendere in piazza, numerosi, contro gli scippi del Governo Nazionale.