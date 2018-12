MUVT per attivare la cittadinanza a prendersi cura dello spazio pubblico come bene comune

Il gruppo MUVT, nato come collettivo di associazioni e professionisti, intende, attraverso le proprie attività e professionalità, attivare la cittadinanza a prendersi cura dello spazio pubblico come bene comune. Seguendo questo principio il gruppo organizza una giornata di laboratori urbani, in data odierna, presso l'Officina San Domenico.Tema centrale è cosa unisce gli andriesi al loro centro storico? con l'obiettivo di analizzare la città attraverso gli occhi della gente e far comprendere ai cittadini di Andria il significato dei luoghi in cui vive.



Questo il programma:

- 10:00-13:00 Laboratorio di rigenerazione indoor: la cura dello spazio comune

I partecipanti all'attività avranno il compito di restituire una prima idea di città, attraverso gli strumenti di mappatura partecipata rielaborati dal collettivo MUVT.

Nella seconda parte della mattinata, utilizzando gli stessi strumenti, i partecipanti al laboratorio avvieranno un'indagine collettiva attraverso passeggiate urbane, con interviste ai cittadini. I dati raccolti saranno utili a ricostruire una meta-immagine del centro storico di Andria.

- 13:00 - 14:00 Pranzo collettivo. Momento conviviale di confronto con i partecipanti al laboratorio

- 14:00 - 18:30 Laboratorio di mappatura percettiva del centro storico

Durante il pomeriggio, i dati raccolti verranno rielaborati e ricostruiti in una mappa che darà ai cittadini un'immagine complessiva di Andria vista dai suoi abitanti.

- 18:30 Presentazione attività MUVT, Movimento Urbano Voci e Territorio.

Le attività della giornata saranno sintetizzate e raccontate agli ospiti, dando inizio ad un percorso in divenire che il collettivo MUVT ha in mente per la città di Andria.

- 19:00 Quali sono le potenzialità che la nostra città ha? Quali strumenti possiamo adottare per rigenerarla? Ne discuteremo con la Prof. Chiara Rizzi (Unibas) che ci mostrerà esempi e dinamiche innescate dai cittadini in altre città della nostra penisola.

Attraverso questa giornata, il collettivo MUVT ha tra i suoi obiettivi quello di diventare catalizzatore di processi legati alla città, raccogliendo le idee e le visioni dei cittadini attivi, puntando a tracciare insieme linee condivise per un futuro sostenibile.

L'iniziativa è in collaborazione con il l'Officina San Domenico e patrocinata dal Comune di Andria