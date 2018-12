110&Lode, Festa unitaria dei 110 anni dell’Azione Cattolica della diocesi di Andria

Il 29 dicembre 2018 alle ore 16:00 presso il Palazzetto dello Sport di Andria si terrà la Festa unitaria dei 110 anni dell’Azione Cattolica diocesana.

«Sarà un’occasione - si legge nella nota diffusa dalla Presidenza diocesana dell'Azione cattolica - per festeggiare questa importante ricorrenza per la diocesi tutta, per ricordare e raccontare ai più piccoli la nostra storia associativa, un’opportunità preziosa per fare memoria di quanti ci hanno preceduto e di come questi si sono spesi per la comunità diocesana e cittadina donando il loro servizio generoso e gratuito.

L’obiettivo sarà quello di recuperare la nostra storia in modo che ciascuno possa farne tesoro e possa continuare a camminare con maggiore slancio ed entusiasmo verso il futuro!

A guidarci in questo viaggio ci saranno alcuni ospiti, Giuseppe Notarstefano, vice presidente nazionale di Azione cattolica per il Settore Adulti e Gino Lanotte, delegato regionale dell’Ac di Puglia.

Tutta la comunità e i soci sono invitati a spegnere insieme queste 110 candeline e a vivere il momento di festa che seguirà. Una vera e propria festa, con tanta musica e divertimento, animato dalla band giovanile “This and That”».