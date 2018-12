Un'età sicuramente difficile, che segna il passaggio verso l'adolescenza: in occasione della Festa della Santa Famiglia di Nazareth, don Ettore Lestingi ha scritto una Lettera ai genitori in cui, a cuore aperto, raccomanda loro di seguire le tappe di crescita dei figli.

«Domenica 30 dicembre la Chiesa celebra la Festa della Santa Famiglia di Nazareth, proponendola a tutte le famiglie come modello a cui ispirarsi. La Liturgia ci propone l’icona evangelica dello smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio, quando Egli aveva dodici anni…

Dodici anni è l’età in cui i nostri figli vivono un passaggio epocale della loro vita e a smarrirsi non sono loro ma i genitori, perché impreparati a gestire e curare tale passaggio. A quell’età tutto cambia, perché c’è una naturale ribellione a tutto ciò che sa di istituzione (famiglia, scuola, chiesa, fede …), si assapora la libertà vissuta come liberazione da ogni vincolo, ci si sente adulti quando ancora si è bambini dentro …Non si sa più dove sono con la mente e con il cuore, e tutto avvolto in un silenzio … non sono più nella carovana, metafora di un sistema protettivo.

La carovana evoca l’omologazione al così fan tutti e ciò mette a tacere i tumulti del cuore dei genitori che possono dormire sonni tranquilli.

Ma quando ti accorgi che tuo figlio non è nella carovana, cioè è uscito dalla logica del così fan tutti, ecco che nasce l’angoscia, l’ansia, la ricerca disperata dei perché di certi comportamenti.

Cari Genitori, questo è il momento più bello della vita dei vostri figli, perché stanno scoprendo la loro unicità e irripetibilità; stanno intraprendendo il viaggio della loro crescita e, come Diogene, cercano l’uomo che è dentro di loro.

Maria e Giuseppe, dopo tre giorni di angoscia, tornarono a Gerusalemme e trovarono Gesù tra i dottori della legge, che li interrogava e li ascoltava, e questo perché era desideroso di comprendere il suo progetto di vita “comprendendosi”nella volontà di Dio.

Quale insegnamento possiamo attingere noi adulti da questo evento umanissimo dell’adolescente e dodicenne Gesù?

Non dobbiamo temere se e quando i nostri figli escono dalla carovana, avere il coraggio di curare i passaggi di vita con discrezione e aiutarli a comprendere il grande progetto che in modo non definitivo, Dio ha disegnato per loro.

E non sorprendetevi se, credendolo ben custodito e difeso nella carovana, cercandolo non lo troverete … Vuol dire che sta crescendo!»