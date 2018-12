Avevamo lasciato i lettori con un racconto dal sapore dolceamaro una settimana fa, molto apprezzato, dal titolo "Natoil ha spccioit". Di seguito il finale del racconto, che riserva belle sorprese.

Tornato a casa dal cimitero Marcucc non disse una parola. Fu persino scontroso con la moglie, cosa che raramente accadeva. A tavola fu la moglie a sfidarlo: “s pout capoie crrò t piggh?” E Marcucc con il fiatone le raccontò dell’avviso di sfratto trovato sulla lapide. “Chidd mboim nan ptevn mannè na lettr!” Disse livido in volto. E aggiunse che con lo stesso fazzoletto con cui stava pulendo la foto aveva inumidito l’avviso e lo aveva tolto: “adacsè ambarn”, disse. E spiegò che secondo lui, avendo eliminato l’avviso, ilmortonon sarebbe stato tolto di là: “papà nan s’attocc!” - concluse.

Fu a quel punto che la moglie, più navigata in queste faccende, gli spiegò che “chidd u tenn sgnoit” e quando arriva il turno “u menn ind a u carnoir (fossa comune). “Mang hana prvè” disse Marcucc e il giorno dopo approfittò del clima ancora festivo e con la moglie andò al cimitero a chiedere spiegazioni. Quando seppe che bisognava spendere di nuovo per lasciarlo nello stesso loculo decise con la moglie di informare i fratelli e combinare il da farsi. Si aprì in famiglia una discussione che durò molto tempo tra chi voleva lasciarlo nello stesso loculo, chi voleva metterlo in un ossario e chi voleva cremarlo. Alla discussione parteciparono animatamente anche i nipoti. Stranamente furono proprio loro a introdurre il discorso sul senso della memoria. Mariangela, la figlia di Sinell, fu la più convincente: “il mondo di oggi porta a dimenticare tutto. Siamo così impegnati a rincorrere gli affanni presenti che dimentichiamo il passato, eppure di passato noi siamo impastati”. E ricordò quando lei aveva appena otto anni e il nonno Salvatore se la metteva sulle gambe e le raccontava la sua avventura in Grecia. La cosa più brutta era la mattina quando si vestiva e doveva imbracciare il fucile: “io lo guardavo -, diceva il nonno -, e mi chiedevo perché devo puntarlo contro un altro uomo che nemmeno conosco? Lasciatelo lì, concluse Mariangela, metto anch’io la mia parte se servono i soldi, almeno quando vado al cimitero posso ricordare quei momenti”.

Antonio, il figlio di Marcucc, convenne con la cugina, e aggiunse una pillola di saggezza: “non è vero che tutto finisce, nulla di quello che è cominciato finisce, tutto rivive nella vita dei figli e dei nipoti, pronipoti ecc. magari trasformato e adattato ai tempi nuovi”.

Alla fine si decise di rinnovare l’acquisto del loculo sia per il nonno che per la nonna (mancavano tre anni alla scadenza contrattuale).

Questi ragionamenti avevano riavvicinato i nipoti, anche quelli che vivevano in Germania, tanto che cominciarono a sentirsi tra loro, a invitarsi reciprocamente per le vacanze, a raccontarsi i ricordi e comunicare le esperienze. Marcucc, Sinell i Cccill si sentivano emarginati da questo fitto colloquiare delle nuove generazioni, tuttavia erano contenti che la famiglia si ricompattava sia pure a tanta distanza.

Qualche tensione si creò quando Sinell pose il problema della destinazione della casa paterna che era stata mantenuta nella disponibilità di tutti. La falegnameria era chiusa da tempo, da quando Marcucc era andato in pensione. Alla fine decisero di vendere tutto: il ricavato della falegnameria sarebbe andato a Marcucc, che ne era il proprietario, mentre il ricavato della casa sarebbe stato diviso in parti uguali tra tutti i nipoti perché avessero un ricordo dei nonni. La condizione posta fu che tutti si sarebbero rivisti insieme per svuotare la casa dei nonni, una volta venduta, in modo che ciascuno potesse scegliere qualcosa da portare a casa: “ogni caus ha stoit p lour nu sagrficie” (ogni cosa è costato loro n sacrificio), disse Sinell. E così fu.

Per fortuna gli immobili si vendettero presto e nell’estate del 2017 ci fu la rimpatriata: tutti furono presenti. Il cortile, la falegnameria e la casa furono presi d’assalto. Si cominciò a rovistare dappertutto ognuno alla ricerca di qualcosa da esibire come trofeo ma anche come memoria da raccontare. Tuttavia furono le fotografie a suscitare le emozioni più profonde perché riemersero alla mente dei tre figli di Salvatore ricordi struggenti: e giù a raccontare insegnamenti, aneddoti. I pronipoti rabbrividirono quando Sinell sollevò in aria u battpann e ricordò di quando marinò la scuola (elementare) e il padre lo venne a sapere. In quella occasione molti pronipoti conobbero u stutafugg, u faclttoun, u psciatiur, u mnzgnaur e tante anticaglie curiose che sbalordivano i più giovani. Emozionante fu quando tutti scoprirono la frasceir: era di stagno, quella dei poveri (i ricchi se la consentivano di rame). Fu Sinell a salire in cattedra e raccontare d la carvnedd, r fuggh sttoit, u pgnatidd messo a cucinare per mezza giornata, u pgnatidd piccninn che doveva stare sempre pieno d’acqua per inumidire l’aria, r poin arrstiut, l’aggh (aglio) cotto sotto la cenere bollente, e poi u peit (la base il piede) d la frasceir, i l’assucapann e infine u palttein che serviva p scarnvscè (smuovere il fuoco, la donna e l’uomo che non si facevano i fatti propri e indagavano sui fatti degli altri erano persone cha sapevn scarnvscè). Ma u palttein serviva anche per punire le marachelle o qualche parola fuoriposto: il lato b dei tre figli poteva raccontare tanto.

Mariangela salì fin sopra la soffitta e qui si imbatté in un baule chiuso a chiave. Cercò la chiave a destra e a manca: niente e nessuno sapeva cosa ci potesse essere dentro. A questo punto Mariangela disse: “qualunque cosa ci sia dentro la prendo io in custodia ma è di tutti”. Tutti pensarono a qualcosa di prezioso. Il baule fu portato come in processione giù nel cortile perché tutti potessero assistere all’apertura, compito che fu affidato a Marcucc che sapeva come fare e aveva gli attrezzi adatti. Piano piano Marcucc riuscì ad aprire: tutti erano intorno al baule mentre Marcucc indugiava ad aprire il coperchio. Quando lo fece finalmente ci fu un momento di delusione: dentro c’era un vecchio giradischi con un 45 giri del 1971, la prima edizione di “Pensiero” dei Pooh. La copertina del disco recava una scritta sbiadita e con mano incerta tipica di chi ha scarsa confidenza con la penna: “a Centein, adacsè canosc u pnzirr muie ca ioie nan sacc doic” (così conosce il mio pensiero che non so trasmettere).

La frase emozionò tutti i presenti fino alle lacrime (i tre figli) e tutti corsero dentro per vedere se il giradischi funzionava: lo accesero, misero il disco e la voce dei Pooh risuonò stridula con il fruscio della puntina:

“Non restare chiuso qui, pensiero

Riempiti di sole e vai, nel cielo

Cerca la sua casa e poi, sul muro

Scrivi tutto ciò che sai, che è vero”

Tutti si strinsero emozionati l’uno all’altro. Quando toccò ai tre fratelli, mentre si abbracciavano Ciccil sospirò: “quant’è bello sentire il calore dei fratelli, toccarsi, respirare la stessa aria”. E Sinell aggiunse: “sé, suim d la stessa past”.

Alla partenza di Ciccill con i suoi una frase serpeggiava: “mò quando ci rivredremo?” “A Natale”, disse Mariangela mentre si appartava con i cugini. E Natale fu. La sera della vigilia nella casa dei tre fratelli si notò un movimento strano. Intorno al televisore comparve un computer collegato, un microfono, mentre il televisore era stato spostato di fronte al tavolo per la cena su un mobiletto. Nella casa di Sinell Mariangela aveva piazzato anche il giradischi. Alle 20 precise i televisori smisero la normale programmazione e comparvero i tavoli delle tre case: via skype le tre famiglie si ritrovarono unite: all’improvviso si sentì il giradischi gracchiare: “non restare chiuso qui, pensiero” e tutti si misero a cantare la canzone d’amore dei nonni, mentre i pensieri e le emozioni rimbalzavano dall’Italia alla Germania, da una casa all’altra. Quando vide la sorpresa Marcucc si mise a piangere. Gli anziani piangono spesso perché avvertono più degli altri la precarietà del tempo. Quando si calmò, vide le tavole imbandite, disse a Sinell: “moue fe alzè tutt all’addert p la prghir e piur nu recchiamatern p l nononn”. E così avvenne. Anche Ciccil fece bene questa volta il segno della Croce tanto che i nipoti commentarono: “piure u zeie l’av’ ambaroit”. Ed ebbe inizio la cena tutti insieme. Ognuno poté apprezzare i piatti dell’altro. Peccato che la tecnica non consentiva la trasmissione anche degli odori.

“Moue m vaich a cocc cuntend, soim angour tutt na famiggh”, disse Marcucc. Ciccill dalla Germania rispose: ”il dialetto non lo ricordo, ma lo dico a tutti: quando Dio mi chiama ad Andria voglio tornare, ddè m send a cois”. Tutti ammutolirono: fu Mariangela a rompere l’incantesimo: “zio, l’anno prossimo devi venire in Andria al mio matrimonio”. E tutti risero felici alla notizia del lieto evento. Prima di chiudere il collegamento i due fratelli chiesero a Sinell di concludere la serata. Sinell non si fece pregare e raccontò un aneddoto che aveva sentito la mattina in chiesa dal parroco. “Un giorno un giovanotto chiese a Madre Teresa: Madre, cosa posso fare per la pace nel mondo? E la suorina alzando lo sguardo verso il ragazzo disse: torna a casa e ama la tua famiglia”. È oveir (è vero), dissero tutti in coro dandosi appuntamento al cenone di capodanno.

Mariangela si è sposata a maggio ed è andata in viaggio di nozze in Germania ospite dei cugini.

Ps. Il narratore ringrazia per l’attenzione prestata e augura a tutti un felice anno nuovo.