Venerdì scorso è nato ufficialmente MUVT (Movimento Urbano Voci e Territorio).

MUVT si definisce un laboratorio urbano permanente per la città di Andria. Nasce dall’esigenza di alcuni giovani andriesi, architetti ed ingegneri che, dopo aver lavorato altrove, chi in Italia, chi in giro per il mondo, provano a costruire iniziative culturali per promuovere una possibile rigenerazione per la nostra città.

Venerdì si è avuto un primo assaggio: la giornata è stata scandita da momenti di interazione con la cittadinanza che ha visto i partecipanti intervistare gli abitanti del centro storico, per domandare loro quali siano i problemi del centro storico e quali potrebbero esserne le soluzioni.

Prima delle interviste, che hanno visto una partecipazione non scontata dei cittadini i quali sentivano evidentemente il bisogno di confrontarsi con qualcuno per poter denunciare i problemi che la città vive, si è costruita una mappa segnalando le problematiche e le potenzialità che Andria mostra.

In questa fase l’intervento delle organizzatrici, Gaia Sgaramella, Roberta Di Cosmo e Rosella Carnicella, giovani professioniste che si stanno affermando lavorativamente in giro per il mondo, ha consentito ai partecipanti del workshop di individuare alcuni aspetti della vita del centro storico. Dopo le interviste, il risultato ha visto smentire alcune ipotesi di lavoro e di confermarne altre, dimostrando così che la partecipazione attiva è uno strumento utile per capire la città e per individuare davvero i punti di intervento possibili.

Sono stati quindi mappati alcuni problemi:

Errato uso dei luoghi pubblici, dove i fruitori non mostrano il rispetto dovuto (chiasso e sporcizia)

Alcune aree abbandonate fonti di insicurezza come via Cipriani.

Alcune aree come lo spiazzo di Largo Grotte, che dopo esser tornate attive e vive, si sono nuovamente spente.

Infine la giornata si è chiusa con l’intervento della prof. Chiara Rizzi, dell’Università della Basilicata, che ha fornito un importante contributo formale per spiegare ad un’attenta platea quali sono le possibilità di Andria.

Il problema della sicurezza è sentito dappertutto, ma si può affrontare in tre modi. Per prima cosa bisogna riscoprire la capacità di vivere insieme. Poi valorizzare la cultura del cibo, da cui passa la riappropriazione dell’identità che ci accomuna. In ultimo, condividere conoscenze assieme. Come quello che è stato fatto venerdì.

L’assessore Rosangela Laera ha chiuso l’evento ricordandoci gli interventi che il comune ha in cantiere. L’obiettivo è ridare centralità agli ex conventi di cui il centro cittadino è pieno e così restituire alla città spazi di aggregazione e cultura di cui si sente molto la necessità.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione delle Officine San Domenico e patrocinato dal comune di Andria.