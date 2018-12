E voi cosa ricorderete di questo 2018?

Come vuole la tradizione, nell’ultimo giorno dell’anno dovremmo fare un resoconto dettagliato dei fatti più rilevanti che hanno occupato le pagine del nostro giornale che da oltre 13 anni offre gratuitamente a tutti i suoi lettori un servizio di informazione sugli accadimenti di cronaca, attualità, sport, cultura, etc. Un lavoro costante e quotidiano che cercheremo di svolgere al meglio anche nel 2019 contando sulla lungimiranza degli imprenditori che investono in comunicazione sui nostri network a cui va il nostro “infinitamente grazie”.

Dopo questa breve ma necessaria digressione, torniamo al 2018: per Andria e per gli andriesi soprattutto, verrà ricordato come l’anno in cui il Comune ha dichiarato il pre-dissesto finanziario. Malgrado non sia ancora ben chiara la somma della debitoria comunale, resta chiaro il fatto che per gli andriesi si prospettano tempi duri in termini di tasse da pagare a fronte dei benefici sempre meno evidenti. L’anno che stiamo per lasciare verrà ricordato per le solite e annose questioni irrisolte: strade da asfaltare, rifiuti da rimuovere (specie in periferia), un piano del traffico da rivedere e l’inquinamento dell’aria da monitorare… Andria è malata, ci preoccupa l’incidenza del tasso dei tumori, malgrado dalla Asl Bt ci dicano che non vi è nessun dato maggiore rispetto ad altre città, e ci preoccupa la puzza continua di bruciato che appesta la città.

Da quell’oramai lontano, tragico 12 luglio 2016, ad oggi, la tratta della Bari nord non ha ancora riaperto, ma almeno è iniziato il processo per accertare le responsabilità del disastro: a conferma di una storia tutta italiana.

Andria, città dell’olio extra vergine d’oliva, vuole dimenticare quest’annata infruttifera sotto l’aspetto della produzione del suo oro verde. Le ormai famose gelate di febbraio resteranno nella storia dell’agricoltura andriese e più in generale pugliese.

Simbolo della città, Castel del Monte, il sito patrimonio dell’Unesco; il monumento rappresentato sul centesimo di euro che però dal 2019 la Zecca dello Stato non conierà più... Il maniero federiciano, croce e delizia degli andriesi e dei politici. Uno dei siti più visitati nel Bel Paese, peccato che non si voglia creare un indotto turistico serio attorno ad esso, a partire dai servizi basilari quali l’accoglienza: sono anni che si attende l’avvio di un info point che nel frattempo è stato finanziato, costruito e distrutto.

Esistono anche note di speranza e di gioia: il mondo del volontariato vigile e attivo, che si spende quotidianamente e senza troppi proclami per alleviare le sofferenze e illuminare la vita dei meno fortunati, delle piccole compagnie teatrali e di arte, delle parrocchie in cui tutti trovano accoglienza, delle associazioni che mantengono viva la storia di Andria e le sue tradizioni. Esiste il mondo delle scuole andriesi che, pur tra tanti tagli, continuano a garantire un alto livello di formazione ai nostri bambini e ragazzi: da qui forse bisognerebbe ripartire per il 2019 che arriva di gran carriera, dai semi da piantare per far crescere piantine rigogliose. I semi del rispetto, della tolleranza, della gentilezza, della legalità, dell'amore per la bellezza, della voglia di migliorare a partire da se stessi e dalle piccole azioni.

E speriamo nel nuovo anno di accogliere notizie, su queste pagine virtuali, che ci facciano riconciliare col mondo e che lo colorino con tutte le sfumature dell'arcobaleno.

E voi cosa ricorderete di questo 2018? Ma ora è tempo di dirgli addio... e fare largo al 2019!