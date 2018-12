Difendere e credere nell’umanità non vuol dire che tutti siano buoni, giusti, veri, ma essere convinti e certi che è possibile con-vivere e resistere al male scegliendo il bene.



Accogliere l’umanità: diversi; stranieri; migranti; credenti e non, vuol dire “accoglierTI” perché ognuno di noi lo è.

Ma per accogliere è necessario accettare di essere squarciati e dilaniati per poter far spazio all’Altro.

L’ignoranza e la carenza di cultura sono il terreno fertile e favorevole per far germogliare e crescere le paure e le paure partoriscono: pregiudizi e inimicizie, barriere e muri, ostilità e astio, guerre e conflitti, indifferenza e odio, e convincono che occorre sempre diffidare e difendersi dall’Altro ricorrendo ad una irragionevole violenza.

La comunità italiana ed europea, il nostro Bel Paese, il mondo intero e la comunità dei credenti, potrà ripartire se non attraverso un processo dal basso, se non si riparte dalla strada, dalla vita reale delle persone non si cammina, si resta impantanati e affondati.

Nella vita, nei giorni e nell’anno che verrà occorre accettare di ascoltarsi perché quando si ascolta la propria coscienza, quando si devono fare scelte decisive di rinnovamento, cambiamento e contro-corrente; quando si accettano e ricoprono responsabilità non ci si piega, a niente e a nessuno, al “così fan tutti” o al “si è fatto sempre così”.

L’anno nuovo sia il cammino e la corsa per la resurrezione di questa nostra umanità.

Buon anno e buona corsa, in compagnia, non da soli ma solidali nel remare contro corrente per approdare “nel e con” l’umanità.