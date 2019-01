Oggi il 67° anniversario della morte di mons. Di Donna

È indubbiamente l'appuntamento più importante che richiama l'attenzione del popolo di Dio all’inizio del nuovo anno. Cade oggi, 2 gennaio 2019, infatti, il 67esimo anniversario dalla morte di Mons. Giuseppe Di Donna.

In serata, alle ore 17.30 nella chiesa Cattedrale di Andria si celebra una Santa Messa per ricordare le virtù umane e spirituali del Venerabile Servo di Dio Mons. Giuseppe Di Donna.

Le cronache del tempo raccontano che il 2 gennaio 1952 alle ore 14.23, Frà Giuseppe Di Donna intraprendeva un nuovo cammino, incontro a Cristo, buon Pastore. Dopo pochi minuti la notizia si diffondeva in città e nella diocesi di Andria e tutti accorsero per pregare, per piangere per la sua perdita ed esultare perché lasciava questa terra ed entrava nella casa del Padre un santo. Nei giorni seguenti la nostra chiesa Cattedrale era gremita di gente che acclamava il Vescovo santo.

Riportiamo una testimonianza di un sacerdote dell’epoca, conosciuto da tutti per la sua altissima spiritualità, mons. Mario Melacarne, padre spirituale del Seminario Vescovile: “Stavo preparando i seminaristi agli esercizi spirituali che avrebbero avuto inizio in serata quando arriva il Rettore e “è morto il Vescovo”, ci dice. Ci siamo tutti inginocchiati; eravamo in cappella, e abbiamo pregato a lungo. Poi, mentre i seminaristi recitavano il S. Rosario, col Rettore ci siamo recati in Episcopio. Vi era già tanta gente in casa e molta folla al portone. Ci siamo inginocchiati nella camera ardente ed il Vescovo sembrava che dormisse. È la pace dei giusti. In serata è venuto tutto il Seminario. Siamo passati ancora tutti accanto al nostro Vescovo ed abbiamo recitato il S. Rosario per lui e con lui, con lui perché certo dal cielo si è unito alla nostra preghiera come era solito fare quando, nelle circostanze più belle, veniva in Seminario. A gruppi i seminaristi hanno fatto guardia di onore attorno alla salma venerata.

Siamo tornati in Seminario. Ci sembrava più vuoto e più scuro”.

«Il suo instancabile apostolato è stato un esempio per tutti – ha commentato il rettore dei Padri Trinitari, Padre Francesco Prontera -: ha operato in mezzo a tanta povertà quando è stato missionario in Madagascar dove si trovò a risolvere persino alcune ostilità governative. Tornato in patria, fu consacrato vescovo a Roma, poi il suo ingresso nella diocesi di Andria che guidò per dodici anni, fino alla morte: la sequela degli eventi ci racconta ancora oggi una storia unica fatta di dedizione e comprensione. Fu sempre a fianco degli ultimi, in particolare degli uomini provati dalla guerra e dei contadini sfruttati dai grandi proprietari terrieri. Il venerabile servo del Signore fu guida sapiente per tutta la diocesi. Disponibile e determinato nel contempo, è stato un autentico operatore di pace sociale ed oggi continua ad essere una delle nostre grandi guide spirituali in questo eterno cammino di pace sulla vita terrena».



L’appuntamento è per questa sera alle ore 17.30 nella chiesa Cattedrale, il nostro Vescovo Luigi Mansi presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica, concelebrata da Mons. Giuseppe Favale, Vescovo di Conversano-Monopoli, diocesi nativa del Venerabile.

«La presenza del Vescovo di Consersano-Monopoli - commenta il vice postulatore della causa di beatificazione di mons. Di Donna, don Carmine Catalano - ci onora e rafforza i vincoli di comunione e preghiera tra le due diocesi, in particolare col paese natale, Rutigliano».

Appuntamento alle ore 18.30 sempre nella chiesa Cattedrale, ad arricchire questo 67esimo anniversario ci sarà anche la presenza del Coro della Pastorale Giovanile della Diocesi di Andria che con la Cramms band (gruppo diocesano) darà vita anche alla presentazione del Musical inedito sulla figura di mons. Di Donna, scritto da Giuseppe Bonizio, con la collaborazione di Antonio Del Mastro, Marco Lapenna e Tommaso Matera, sotto la direzione dei cori diretta dal M° Michele Lorusso. "... Salpa la nave" è il titolo dell'evento che seguirà la celebrazione, alle ore 18.30.