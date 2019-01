​Mancata approvazione regolamento dehors ad Andria, dal dramma al ridicolo

«Una situazione che dal drammatico sta sfiorando il ridicolo quella relativa alla mancata approvazione del Regolamento sulle installazioni dei Dehors, ad Andria. Mentre le istituzioni del territorio continuano a dormire beatamente, senza neppure degnarsi di dare riscontro alle note regolarmente ad esse pervenute, da Palazzo San Francesco e da Largo Grotte nessun commento, nessuna minima reazione, nessun segno di vita nonostante nell’ultimo consiglio comunale si sia consumata una ridicola quanto incredibile sceneggiata con l’ennesimo rinvio della discussione ed approvazione del Regolamento sui Dehors - commenta Savino Montaruli -.



Incuranti di quello che sta accadendo in città, con esponenti politici ed istituzionali che forse neppure conoscono quanto delicata sia la questione, si persevera in un accanimento diabolico sui pubblici esercenti tenuti da anni in condizione di precarietà e di assoggettamento senza prospettiva certa di soluzione.

Ma qual è la situazione che ancora in queste ultime ore dell’anno 2018 si trovano a vivere gli esercenti pubblici di Andria?

Dehors montati e funzionanti ma senza aver ottenuto il rinnovo delle autorizzazioni, con il blocco totale delle nuove installazioni; senza la possibilità di poter prevedere investimenti per l’ammodernamento delle strutture, con gli uffici comunali che continuano a non accettare i pagamenti della tassa di occupazione di suolo pubblico; il comune in dissesto finanziario che rinuncia ad incassare somme importanti per le casse pubbliche e che gli esercenti chiedono di pagare e voglio pagare; la prospettiva di vedersi sottoposti a controlli che non siano i verbalini di circostanza che, periodicamente, la polizia municipale eleva di tanto in tanto, con il timore che eventuali controlli da parte di altre Forze dell’Ordine portino a conseguenze ben più gravi come nel caso delle diffide dell’ex dirigente Piscitelli e la prospettiva di dover pagare la tosap, nel frattempo aumentata del 100% e le tariffe comunali triplicate, come previsto nel Piano di Riequilibrio Finanziario già approvato.

Se tutto questo non interessa ai festeggianti di Palazzo San Francesco, ai loro adepti, ai polisindacalisti asserviti silenti e ammutoliti e a tutta la cricca che ruota attorno al giro magico a noi e agli esercenti, invece, interessa molto, moltissimo quindi si diano risposte certe ed assunzione di responsabilità fin ad oggi mancata, assente, affinché si eviti la definitiva mortificazione delle istituzioni ridotte a giocattolo nelle mani di chi oggi, con il nuovo compito di Distrattore delle Masse, crede di poter far finta di nulla e di continuare a ballare con la testa fra le nuvole e i piedi nel ghiaccio. Se non ci sono più i numeri per andare avanti con dignità politica ed amministrativa; se la politica del galleggiamento e del salvagente ha preso definitivamente il sopravvento allora se ne prenda atto e si scriva l’ultima scena di un film già visto troppe volte. Attendere ancora qualche mese per trovare l’ultima, definitiva scusante per abbandonare la nave alla deriva non ha alcun senso quindi, come in un albergo di quarta categoria, si consegnino le chiavi al portiere di notte e si tolga il disturbo, facendo spazio a chi forse potrebbe ancora avere un pizzico di amore verso questa straordinaria città ormai privata di tutto il suo splendore e delle sue enormi potenzialità.