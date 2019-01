Gelate, Coldiretti: «Dal 7 gennaio possibile presentare richiesta di contributo»

Dal 7 gennaio 2019 sarà possibile presentare la richiesta di contributo per i danni da gelate che hanno mandato in fumo l’olivicoltura pugliese. È il primo effetto della "mobilitazione Salvaolio" di Coldiretti Puglia che, dopo la manifestazione del 31 dicembre a Bari, si sposterà a Roma l’8 gennaio per ottenere dal Governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

«Come promesso dall’Assessore regionale Di Gioia il 31 dicembre, la modulistica è già a disposizione degli uffici Coldiretti. È un primo atto concreto per accelerare la concessione del contributo per i danni da gelate, attivabile grazie alla legge approvata in fase di assestamento di bilancio -, dichiara il Presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. - Nel corso dell’incontro con la delegazione di Coldiretti, l’Assessore Di Gioia ha garantito che, se mai i fondi nazionali non fossero sufficienti nonostante il riconoscimento della calamità, andrà a rimpinguare con risorse regionali il capitolo di spesa aperto a luglio, su richiesta di Coldiretti Puglia con una legge ad hoc che dispone di 1milione di euro, al momento assolutamente insufficiente a far fronte anche in mini parte al danno, conclude Muraglia.



«La Regione Puglia alla delegazione - spiega il Vicepresidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo, a capo della mobilitazione a Bari - ha ribadito che il grave problema delle gelate in Puglia va gestito con la dichiarazione dello stato di calamità che è di competenza nazionale, perché l’agricoltura pugliese ha la stessa dignità delle altre regioni”. Nel 2018 la Puglia ha perso “317 milioni di euro di Produzione Lorda Vendibile del settore oleario e oltre 1 milione di giornate risultano azzerate – conclude il Presidente Cavallo - mentre il settore olivicolo e l’intero indotto non sanno come andare avanti da gennaio a settembre sono stati importati 304 milioni di euro di olio dall’estero».

È forte la preoccupazione del moltiplicarsi di frodi e speculazioni, con olio di bassa qualità venduto come extravergine o olio straniero spacciato per italiano – aggiunge Coldiretti Puglia – bisogna stringere le maglie della legislazione per difendere un prodotto simbolo del Made in Italy e della dieta mediterranea e togliere il segreto sulle importazioni di materie prime alimentari dall’estero perché sapere chi sono gli importatori e quali alimenti importano rappresenta un elemento di trasparenza e indubbio vantaggio per i consumatori e per la tutela del ‘made in Italy’ agroalimentare.

L’Italia è anche un grande Paese consumatore con gli acquisti di olio di oliva a persona – aggiunge Coldiretti - che sono attorno ai 9,2 chili all’anno, dietro la Spagna con 10,4 chili e la Grecia che con 16,3 chili domina la classifica. Secondo un’indagine Ismea 9 famiglie su 10 consumano olio d’oliva tutti i giorni, nel rispetto di uno stile alimentare fondato sulla dieta mediterranea che ha consentito al Belpaese – conclude Coldiretti - di conquistare primati mondiali di longevità, tanto che la speranza di vita degli italiani è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini.