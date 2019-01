Allerta vento e neve, i Comuni si preparano a possibili emergenze

La Sezione regionale della Protezione Civile Puglia ha diramato un documento con le linee guida da far adottare a tutti gli Enti locali a seguito dell’allerta Gialla per vento e neve.



“In considerazione della possibilità di eventi emergenziali connessi alle previste nevicate e gelate attese per i prossimi giorni si richiama l'attenzione di tutti gli Enti Locali sulla necessità di prevedere con massima urgenza all'adozione delle misure previste nei Piani di Emergenza di propria competenza, in particolare:

- Ricognizione delle scorte di sale;

- Verifica delle Funzionalità dei mezzi per lo spargimento del sale e per lo sgombero della neve, in dotazione propria e delle Associazioni di Volontariato convenzionate;

- Verifica delle disponibilità delle risorse attivabili in emergenza;

- Accertamento della disponibilità di adeguate aree di accumulo della neve sgomberata;

- Verifica della possibilità di raggiungere persone affette da patologie tali da richiedere assistenza medica e fornitura di farmaci;

- Verifica operatività dei Centro Operativi in vista di una possibile attivazione;

- Garantire adeguata informazione alla popolazione da parte dei Comuni, anche al fine di porre in atto le principali misure di autoprotezione individuale;

- Assicurare un adeguato scambio di informazioni nel corso degli eventi con la Sala Operativa Regionale (080.58.02266_2212 _2208;soup.puglia@regione.puglia.it) già attivata in modalità H24 e procedere alla verifica degli aggiornamenti successivi sul sito della Protezione Civile Regionale.”

Intanto, dalla Regione interviene anche il governatore, Michele Emiliano:

«L’emergenza – spiega il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – potrebbe risolversi solo con qualche disagio oppure diventare di un livello importante come quella del 2017: lo sapremo nelle prossime ore. Per adesso occorre prepararsi a tutti i livelli: stiamo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni per garantire la massima sicurezza. Ai cittadini raccomandiamo massima prudenza e di evitare nelle prossime ore spostamenti non necessari con mezzi gommati se non si dispone di catene a bordo o pneumatici da neve.

Ricordiamo che la Sala operativa della Protezione civile è raggiungibile al n. telefonico 0805802212.