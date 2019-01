Emergenza freddo: l'appello a donare coperte e indumenti

«La solidarietà è un sentimento nobile che nasce da un cuore spalancato e proteso verso tutti e, in modo speciale, verso coloro che stentano a vivere perché poveri, disagiati, e diventa attenzione, servizio, disponibilità; in una sola parola diventa accoglienza dell’Altro! È quanto ci insegna il Natale di Gesù che incarnandosi ha fatto della solidarietà il motivo per cui vivere e morire.

La solidarietà, inoltre, ci insegna che siamo nati per vivere insieme e che insieme possiamo sollevare le sorti dei più deboli e dell’umanità.

Con l’esperienza maturata in questi anni e in continuità con quanto avviene quotidianamente- commenta don Geremia Acri - comunità Migrantesliberi - , ormai da diverso tempo, il servizio SOSS, Squadra Operativa di Soccorso Sociale, della comunità “Migrantesliberi”, coordinato dal Pronto Intervento Sociale, in capo al Servizio Socio Sanitario del Comune di Andria, in collaborazione con Volontari della Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” e dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di Andria e, quest’anno, i Volontari della Croce Rossa Italiana, comitato di Andria, anche in queste ore e giorni di condizioni climatiche avverse, causa emergenza freddo e neve si stanno monitorando le periferie della Città di per distribuire beni di prima necessità: coperte ed eventuali farmaci per persone senza fissa dimora, inoltre sono stati allestiti posti letto di emergenza e servizi attivi h24.

Sono, anche, garantite emergenze ed urgenze per cittadini e persone in forte stato di disagio e di bisogno, anziani impossibilitati ad uscire dalle proprie abitazioni per spesa, acquisto farmaci ed altre necessità.

Coloro che intendono donare coperte o capi di abbigliamento invernale, soprattutto scarpe e giubbotti, in buono stato e puliti, possono recarsi presso la Casa di Accoglienza “S. M. Goretti, alla via Quarti, 11 – Andria.

Già dalle ore 17:00 alle ore 20:00, di questo pomeriggio 2 gennaio 2019 i volontari hanno monitorato il territorio prestando aiuto, coperte, cibo e farmaci a circa 15 persone in stato di bisogno e senza fissa dimora.

Questi i numeri, a cui ci si può rivolgere per le varie emergenze ed urgenze:

800 58 93 46 (numero verde)

0883 59 23 69

320 47 99 462