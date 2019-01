Chiude l'Informagiovani di Andria, un altro pezzo di storia che va via

«Si comunica che, con il 31 dicembre 2018, le attività dello Sportello Informagiovani, finora assicurate a Palazzo di Città nell’ex sala refettorio Chiostro di San Francesco dalla cooperativa Informa Scarl di Bari, cessano definitivamente»: è con questa nota secca e striminzita che si annuncia la fine di un servizio che, nel corso di questi anni, ha segnato in positivo la vita di tanti giovani andriesi.

Già diversi anni fa l'Informagiovani era il punto di riferimento per chi cercava annunci di lavoro e aveva bisogno di una connessione a Internet, quando la fibra ottica era ancora un miraggio e il wifi un lusso per pochi. Il servizio offriva anche una bacheca delle opportunità formative, delle occasioni per la cultura e il tempo libero, grazie a operatori esperti e consulenti qualificati.

Tantissimi gli accessi anche nell'ultimo periodo, quando il Comune aveva spostato gli uffici al Chiostro di San Francesco e affidato alla cooperativa "Informa Scarl" la gestione, i cui operatori hanno tracciato un bilancio sulla pagina Facebook:

«6053 utenti che abbiamo servito presso lo sportello IG/URP nella sede del Chiostro S. Francesco; 3087 ad oggi seguono questa pagina, il nostro sportello virtuale; 2623 cittadini che, da un anno circa, hanno usufruito dei servizi di front office da noi avviati per l'URP.

Si sono rivolti a noi in:

2303 per prenotare la CIE;

1109 per offerte di lavoro locali, nazionali ed estere;

859 per università e master;

757 per bandi e concorsi pubblici;

408 per questioni inerenti l'istruzione e la formazione;

249 per l'iniziativa "La tua Classe all'IG";

148 per progetti di volontariato.

Ringraziamo il vecchio staff che, con sacrificio, si è adattato a nuovi tempi, nuove procedure e nuove modalità operative. I nostri referenti istituzionali Laura Liddo e Vincenzo Rutigliano, i colleghi dell'area comunicazione del comune di Andria che ci hanno ospitato, Ricarda Guantario, e, uno su tutti, Emanule Dicuonzo che ha condiviso con noi spazi, tempi e utenza, ci ha supportato preziosamente, oltre che sopportato pazientemente».

Insomma, un servizio che, nonostante i tempi segnati dalla disoccupazione giovanile e nonostante la necessità di accesso a servizi quali la compilazione del curriculum europeo, alcune dritte su come e dove cercare un lavoro, che perfino i nativi digitali trovano utili, oggi invece muore nel disinteresse istituzionale.