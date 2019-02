L'associazione culturale Sen. Avv. Gaetano Scamarcio ospite al Liceo Scientifico “Riccardo Nuzzi”

Si è concluso ieri il terzo appuntamento della kermesse di orientamento universitario proposta dall'Associazione culturale "Sen. Avv. Gaetano Scamarcio" agli istituti superiori della città di Andria.

«Vogliamo essere vicini ai ragazzi ed accompagnarli verso una scelta consapevole. Abbiamo proposto questa iniziativa a tutti gli istituti della città, per guidare i nostri coetanei verso una scelta più consapevole. Oggi c'è molta indecisione ed incertezza tra i ragazzi, speriamo, con queste attività incentrate alla conoscenza del mondo universitario di essere stati di aiuto in questo loro percorso di crescita», ha dichiarato Gaetano Scamarcio, Presidente dell'Associazione intitolata alla memoria del compianto parlamentare socialista andriese.

«C’è molta confusione tra i nostri coetanei per quanto riguarda l'orientamento in uscita, ringraziamo i ragazzi dell'Associazione per averci dato questa possibilità di confronto» hanno dichiarato i rappresentanti d’istituto del Liceo Scientifico, Michele Larosa, Vincenzo Marmo, Linda Fasoli e Rosalba Lops.