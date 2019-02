Il circo ad Andria: quando si vieterà il divertimento che lede la dignità degli animali?

In città, per la gioia di tutti, tranne che degli animali che vi “lavorano”, è arrivato il circo.

Con la speranza che gli stessi siano trasportati e ricoverati in condizioni rispettose dei parametri di legge, la problematica principale riguarda l’utilizzo degli animali per fini folcloristici. Una pratica ormai superata da anni in tutta Europa, tranne che in Italia, anche se qualche segnale positivo sembra giungere dall’attuale governo.

Infatti, alcune settimane fa, il Ministro Bonisoli ha annunciato di essere al lavoro per realizzare, nei primi mesi del 2019, il Decreto attuativo della Legge del 2017 sullo spettacolo, che prevede un graduale superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi e l’impegno a trovare soluzioni per far trascorrere il resto della loro vita nel miglior modo possibile e in luoghi idonei.

In attesa di ciò, anche a livello locale, diverse amministrazioni stanno vietando la presenza dei circhi nelle proprie città. E’ recente la notizia che il Sindaco di Noicattaro abbia vietato sia la vendita di animali durante le fiere, che lo stazionamento per spettacoli ed esibizioni itineranti che prevedano l'utilizzo di animali selvatici.

Una scelta volta a restituire dignità e rispetto ad animali che, sicuramente, non hanno scelto di essere rinchiusi in una gabbia per essere venduti o di indossare un papillon per far divertire le persone.

A parte il lavoro delle Istituzioni, anche i genitori potrebbero fare molto. Basterebbe non portare i propri figli ai circhi, accompagnandoli nei canili, per insegnare loro che gli animali non sono giocattoli e che bisognerebbe rispettarli e amarli come qualsiasi essere vivente.