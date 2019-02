Proiezione film “Red land” tra le iniziative della commemorazione del Giorno del Ricordo

L’associazione “Puntoit” di Andria, il “Comitato 10 Febbraio” e la “Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia” sono liete di comunicare che martedì 5 Febbraio 2019 presso il cinema Multisala Roma di Andria si svolgerà la proiezione del film “Red Land”.

Distribuito in Italia il 15 Novembre 2018, il film ripercorre le vicende relative alla seconda guerra mondiale in Istria, dopo le dimissioni di Mussolini in seguito all’8 Settembre, ponendo una particolare attenzione alla vita della giovane studentessa istriana Norma Cossetto, violentata e uccisa per opera dei partigiani jugoslavi di Tito nell’Ottobre 1943 a soli 23 anni. Il regista, Maximiliano Hernando Bruno, è riuscito a trovare in buona misura, la chiave giusta per raccontare quei giorni e quelle vicende e per adempiere ad uno dei molteplici compiti del cinema: fare memoria.

Andria sarà tra le 100 città d’Italia dove il film sarà proiettato.

La cittadinanza, soprattutto quella studentesca, è invitata a partecipare scegliendo uno dei 2 turni di proiezione: il primo alle h 18.00 e l’altro alle 21.00 al costo di € 5,00 a persona.



La proiezione delle 18.00 sarà preceduta alle 17.30 da un brevissimo momento di presentazione storica curata dall’associazione Puntoit associata ai saluti del Sindaco Dott. Nicola Giorgino come rappresentante istituzionale del comune di Andria, la cui amministrazione si è sempre mostrata sensibile al ricordo di tale tragedia.

Per maggiori info rivolgersi all’associazione Puntoit al 3290326406 oppure contattando diretta la Multisala Roma di Andria.