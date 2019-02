“Obiettivo salute”, l'incontro in programma venerdì 8 febbraio

«Un ambiente pulito è fondamentale per la salute e il benessere umano. Sono ormai noti gli effetti che un ambiente inquinato può avere sulla salute ma le varie tipologie di interazioni sono estremamente complesse e difficili da valutare.

Da queste considerazioni trae spunto l’incontro “Obiettivo salute” che si terrà presso l’Auditorium Mons. Di Donna ad Andria, in via Saliceti 21 questo venerdì 8 febbraio alle ore 19:30 - commenta l'avv. Michele Coratella - .

Sarà una importante occasione per discutere con il dott. Massimo Pillera, giornalista del Fatto Quotidiano e di Teletrani, il dott. Coviello, direttore dell’Unità Operativa di Epidemiologia e Statistica dell’ASL ed il Dott. Salvatore Petrarolo, Direttore di Teleregione, della tematica e per conoscere, attraverso l’opera delle associazioni locali, che interverranno con le loro testimonianze, buone prassi per affrontare come comunità le sfide che ci attendono in tema di salubrità dell'ambiente e dei suoi effetti sulla salute umana».

L'incontro sarà moderato dall'avv. Michele Coratella.